La oposición pide explicaciones a Torra por gastarse 120.000 euros en viajes al extranjero

redacción / la voz 08/01/2019 05:00 h

De «despilfarro» y «barbaridad» calificaron Ciudadanos y PSC el gasto de 120.000 euros efectuado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en nueve viajes al extranjero durante los ocho meses que lleva en el cargo. De esa cantidad, solo las visitas a Waterloo costaron 30.000 euros a los catalanes. Ese gasto contrasta con el que había realizado por el mismo concepto Carles Puigdemont siendo presidente. Y es que el ahora político huido había efectuado únicamente dos viajes al extranjero y que costaron a las arcas catalanas 9.000 euros.

Torra también se ha gastado 71.000 euros en desplazamientos a visitar a otros líderes independentistas como Clara Ponsatí (Escocia) y Marta Rovira (Suiza). Además del jefe del Ejecutivo catalán, también el ya exconsejero de Exteriores, Ernest Maragall, cargó a las cuentas de la Generalitat antes de su renuncia 42.000 euros, tres veces más que su antecesor en el cargo, Raül Romeva, quien había utilizado 12.000 euros en concepto de viajes.

A diferencia de los anteriores, el vicepresidente Pere Aragonès realizó también un viaje a Waterloo (Bélgica) para visitar a Puigdemont, el pasado noviembre, pero, según aseguró, lo pagó de su bolsillo.

Las críticas de la oposición no se han hecho esperar. Ciudadanos reprochó «el despilfarro» del presidente de la Generalitat en sus viajes al extranjero para, a su juicio, «hacer propaganda del procés, hablar mal de España y visitar a fugados de la justicia».

Visitas a fugados

La diputada autonómica Lorena Roldán se ha referido así a la información de la Cadena Ser sobre los desplazamientos de Torra fuera de España con dinero público. También la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, reprobó la actitud del máximo mandatario catalán. «Torra supera a Puigdemont en su despilfarro en viajes al extranjero. Sus visitas a fugados de la justicia nos están costando miles de euros a los ciudadanos. ¿Qué hace Sánchez? En lugar de evitarlo, ofrece a Torra apoyar los presupuestos para que siga con sus planes», escribió en Twitter.

Desde el PSC, Miquel Iceta, calificó ayer de «barbaridad» e «inutilidad absoluta» los gastos del presidente de la Generalitat en viajes fuera de España para visitar a «organismos fantasmagóricos» y para mantener «la ficción del consejo de la república en Bruselas». Pero ha considerado que se trata de la «consecuencia lógica de mantener la ficción del consejo de la república en Bruselas».

A su juicio, estos viajes son de una «inutilidad absoluta, porque son un gasto que no se traduce nunca en mejoras de servicios públicos» y se «están utilizando recursos económicos, que ponemos todos con nuestros impuestos, en cuestiones que no revierten en ningún interés público para el conjunto de ciudadanía».

Por ello, ha reclamado que «cese este gasto absurdo, más aún en un mundo donde los medios electrónicos permiten mantener un contacto sin que haya gasto», ha sugerido Iceta.

Iceta también ha avanzado que el PSC impulsará iniciativas parlamentarias para saber el volumen de recursos públicos dirigidos a esta «ficción». «No hace falta que lo diga ningún mosso d’esquadra: es evidente que no estamos en ninguna república, que no conseguimos la independencia y que no hay que gastar ni un céntimo en reuniones de organismos fantasmagóricos», ha advertido. Y es que «una cosa es la promoción económica y comercial de Cataluña en el exterior y otra, el malgasto absurdo de recursos públicos», ha concluido.

A los viajes realizados a Waterloo se sumarán el lunes los del alto mando del PDECat para empezar a atar algunos de los frentes que tiene abiertos. Empezando por la candidatura a la alcaldía de Barcelona. La formación que impulsan Puigdemont y Torra, la Crida, y que prevén presentar el día 26 también les obligará a nuevos desplazamientos.

Junts per Catalunya mantiene su voluntad de investir a Puigdemont, pero no de forma inmediata

El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, aseguró este lunes que la voluntad de su formación sigue siendo investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, aunque no de forma inmediata: «Es una idea de legislatura».

En cambio, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, había negado antes haber recibido indicaciones de JxCat para intentar investir de nuevo a Puigdemont. En este sentido, Pujol ha pedido al presidente del Parlamento autonómico, Roger Torrent, que convoque la ponencia del reglamento de la Cámara «de manera inmediata» para que la comisión aborde su reforma. Al ser preguntado por si pretenden que esta reforma del reglamento sirva para investir a Puigdemont, Pujol ha sostenido que esta voluntad la tienen desde el inicio de la legislatura y que no ha cambiado nada: «Estamos donde estábamos. No está en el horizonte, no es inmediato, pero es una idea que guía toda la acción de restitución que no hemos abandonado nunca». La idea de que JxCat vuelva a poner encima de la mesa la investidura del expresidente volvió a tomar fuerza esta Navidad, cuando Puigdemont lo dijo en un apunte en Instagram: «Si el Parlamento me inviste, yo tomaré posesión del cargo y volveré a Cataluña».

Los independentistas abren las puertas a apoyar los Presupuestos

El independentismo plantea una negociación de largo recorrido con los Presupuestos Generales del Estado. Su posición de entrada es votar de manera negativa a las cuentas de Sánchez, pero empieza a abrir la puerta a su tramitación. La postura oficial de Esquerra y del PDECat es presentar enmiendas a la totalidad para tumbar el proyecto de Presupuestos en cuanto llegue al Congreso, aunque ayer, tras la primera ejecutiva del año de ambas formaciones secesionistas, ya no hay que descartar nada. «Damos margen al diálogo entre gobiernos», afirmó el presidente del PDECat, David Bonvehí. El dirigente nacionalista aseguró que si la tramitación presupuestaria fuera hoy, «lo más lógico» sería que el independentismo presente una enmienda a la totalidad.

Pero también precisó que el soberanismo «no dará ninguna victoria a Ciudadanos y al PP». Su análisis es que sería un triunfo de la derecha tumbar el proyecto de cuentas de Pedro Sánchez en el primer asalto y no permitir ni siquiera su entrada para ser discutidas en el Congreso. En ese escenario, la habitual petición de la oposición de elecciones inmediatas tendría más fundamento. La posición en el PDECat genera dudas porque hay un sector, el que lidera la diputada en Madrid, Míriam Nogueras, que es vicepresidenta del partido y que, siguiendo los dictados de Carles Puigdemont, es partidaria de no dar ningún respiro a Sánchez. Bonvehí insistió ayer en que su partido sigue estando donde estaba. «El no es definitivo» para la votación final, dijo. «Es un no por dignidad, porque no se ha puesto ninguna propuesta política sobre la mesa para Cataluña», añadió. «Cuando el presidente Sánchez presente los Presupuestos cualquier acción que hagamos será consensuada con el mundo independentista y la Generalitat», añadió. Fuentes de la antigua Convergència, no obstante, dan casi por hecho que los ocho diputados nacionalistas en Madrid acabarán permitiendo la tramitación de los Presupuestos para dar un cierto margen al diálogo entre el Gobierno central y el catalán.

La mano de Esquerra

También Esquerra empieza a tender la mano. Después de los mensajes contundentes del grupo parlamentario en la Cámara catalana de la semana pasada, los dos hombres fuertes del partido, Oriol Junqueras y Pere Aragonès, han querido lanzar guiños al presidente del Gobierno en los últimos días. El exvicepresidente afirmó que «aprecia los esfuerzos» de Sánchez en relación con Cataluña y que le «prefiere» como jefe del Ejecutivo a otros, mientras desde su entorno cargaban contra los «hiperventilados» del independentismo, a los que pidieron realismo y que se olviden de un nuevo embate contra el Estado.

Además, el vicepresidente de la Generalitat señaló ayer que la «predisposición a hablar con el Gobierno central es buena». Eso sí, dijo que eso no implica dar un «cheque en blanco» y espera gestos en la próxima reunión entre la Moncloa y la Generalitat.