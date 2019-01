Ábalos dice que la militancia socialista decidirá el futuro de Susana Díaz en su momento

0

08/01/2019

Las viejas rencillas en el seno del PSOE afloran de nuevo. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dicho hoy sobre el futuro de Susana Díaz que «como siempre lo decidirá la militancia del partido», porque Ferraz «no abre sucursales», aunque ha subrayado que «todo tiene su momento» y que ahora mismo el problema de Andalucía no es ese.

A su juicio, el problema en Andalucía son los «acuerdos secretos del PP y Cs con la ultraderecha» de Vox y las «presiones que está habiendo para que el acuerdo entre las derechas se produzca», sin respetar las «líneas rojas» que la derecha respeta en Europa, informa Efe.

La dirección federal del PSOE no volverá a ser espectadora de las decisiones que tome la federación andaluza, como ocurrió en el proceso de elaboración de las listas a los comicios del 2 de diciembre, cuando Ferraz dio vía libre a la organización regional para confeccionarlas a su medida, sin incluir a afines a Pedro Sánchez en aras de la paz interna del partido. José Luis Ábalos, ha dejado claro que, de ahora en adelante, la dirección federal no ejercerá de «espectadora ante una organización regional» y no renunciará a las funciones que los Estatutos del partido le atribuyen.

Preguntado por la legitimidad que tiene Susana Díaz para seguir al frente del PSOE andaluz, ha recordado que «los liderazgos se consolidan por sus éxitos y quienes deciden que son éxitos o fracasos son los militantes a nivel de primarias, donde se juzga el éxito o fracaso de un liderazgo», informa Europa Press. Dicho esto, ha aclarado que la dirección federal no va a «echar mano de ningún artículo» de los Estatutos a este respecto porque «a nivel orgánico no hay ningún problema ahora mismo en Andalucía ni ningún hecho sobre el que posicionarse».

Renovación en el liderazgo del PSOE andaluz

«Si tiene alguien que tomar alguna decisión tendrá que ser en este caso la dirección del Partido Socialista en Andalucía», ha precisado, admitiendo que la dirección federal no puede forzar la salida de Díaz y que una renovación en el liderazgo regional a corto plazo pasa inevitablemente por la renuncia de la propia Díaz.

La próxima cita electoral prevista en Andalucía serán los comicios municipales y europeos del 26 de mayo. Los cabezas de lista a las municipales en las principales ciudades ya están elegidos, pero las listas aún deben pasar el filtro de la Comisión Federal de Listas y es ahí donde la dirección federal puede hacer modificaciones, cosa que no hizo en las listas al 2-D.