Torra llama a todos los catalanes a «sublevarse» para lograr la secesión

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 30/12/2018 23:07 h

«El año que comienza ha de servir para realizar el mandato democrático de libertad, para sublevarse contra la injusticia y para hacer caer los muros de la opresión». El presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, convirtió su primer mensaje de Fin de Año a todos los catalanes en un discurso dirigido exclusivamente a los secesionistas, en el que apeló al «diálogo», pero no se movió del planteamiento independentista del desafío a las decisiones de la Justicia. Su intervención dejó claro que su reciente entrevista con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha modificado en nada su planteamiento. La posición de Torra no es por tanto la que se contiene en el comunicado público suscrito entre ambos tras el encuentro de Barcelona, sino más bien la del documento con 21 propuestas que entregó a Sánchez en esa cita, y que incluye la petición de una mediación internacional entre los gobiernos de España y de Cataluña para pactar la independencia.

Apela a la unidad secesionista

Sin rebajar en ningún momento su tono reivindicativo de cara a un año marcado por el juicio contra los líderes del procés acusados de rebelión, instó a «no aceptar la represión penal» y «ejercer el derecho a la autodeterminación». Su intervención dejó ver también, sin embargo, la creciente división en las filas independentistas entre una corriente sin concesiones de ningún tipo, que lidera el expresidente catalán Carles Puigdemont, del que Torra se considera simple emisario, y la vía defendida por ERC, que apuesta por alcanzar acuerdos con el PSOE de Pedro Sánchez y aplazar la independencia hasta que esta no sea apoyada por una mayoría nítida en Cataluña. Dejando clara cuál es su posición, citó las palabras del asesinado senador norteamericano Robert Kennedy, que afirmó que solo los que se atreven a arriesgar mucho pueden conseguir mucho.

Torra apeló a la unidad y la solidaridad de los secesionistas para defender unos derechos civiles que, según dijo, están amenazados por «las embestidas que hacen recular muchos años en consolidación democrática». «Nos tenemos que exigir ser más fuertes en la unidad», señaló, para reclamar después que se dejen atrás «las desconfianzas y las diferencias» que les puedan «separar», para que «la generosidad vuelva a ser el vehículo de la expresión colectiva».

El líder catalán insistió en la necesidad de una mediación internacional para lo que tanto él como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificaron como «conflicto sobre el futuro de Cataluña» en su comunicado conjunto. Pidió por ello al Estado español que tenga «voluntad de encarar un diálogo creíble, sincero y valiente para una solución política y democrática» y que se esfuerce en aislar a la extrema derecha y al fascismo.

Recuperar el espíritu del 1-O

En referencia explícita al expresidente Carles Puigdemont, huido de la Justicia, y a los independentistas presos y a la espera de ser juzgados, Torra afirmó que «su exilio y su cárcel son nuestro exilio y nuestra cárcel» y que «su libertad será nuestra libertad». El presidente de la Generalitat llamó a «recuperar la determinación del 1-O», en referencia a la fecha del referendo ilegal celebrado en Cataluña, para «ejercer el derecho a la autodeterminación». «Estemos preparados para el año de la libertad, que ya se acerca», insistió en su alocución televisada.

Torra prometió que en la primera reunión de su Gobierno en el año que comienza iniciarán la tramitación de las leyes sociales suspendidas por el Tribunal Constitucional en la pasada legislatura para que vuelvan a ser «efectivas», con el objetivo de «construir un país mejor». Pero, incluso ahí, señaló que para ello es necesario «recuperar el debate de pueblo constituyente» para «el cambio republicano».