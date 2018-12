El Open Arms llega al puerto de Algeciras con 137 menores que huyen de la guerra

0

La Voz de Galicia elena martín lópez

algeciras / colpisa 29/12/2018 05:00 h

El barco de la oenegé Proactiva Open Arms amarró este viernes en el puerto de Crinavis de San Roque, en Algeciras. Eran alrededor de las 8.30 horas y los 137 menores que trasladaba el buque de un pasaje total de 308 personas, salieron poco a poco del buque en el que han pasado la última semana. En tierra, recibieron asistencia sanitaria y fueron trasladados en autobuses al Centro de Atención Temporal a Extranjeros para su identificación. Save the Children, que este verano abrió su oficina de Algeciras, se hizo cargo de los menores. «Se ha repetido lo que suele ocurrir en estas situaciones», dijo Manuel Sobrino, uno de los portavoces de la organización. «Se llega con mucha ilusión -explicó- porque después de haberse jugado la vida y haber pasado por todo tipo de vulnerabilidades ver que han llegado a Europa es una liberación, un respiro momentáneo, pero al mismo tiempo miedo por la incertidumbre de no saber muy bien qué les espera». «Por ello, nuestra labor ahora es que estén tranquilos, que vean que están protegidos, que se les va a tratar bien y que no van a tener problemas».

Vicente Raimundo, director de programas para España, señaló que, aunque en general todos presentan un estado físico aceptable, hay un grupo de chicas adolescentes somalíes que parece el más vulnerable. «Puede que hayan sufrido violaciones durante su paso por Libia, que es tremendamente peligroso», apuntó. Pero no es algo excepcional, advierte Raimundo, «en todos los casos estamos ante historias de origen y de tránsito realmente horribles».

Proceso de identificación

La oenegé procederá durante estos días a informar a menores y familias sobre sus derechos y sobre cómo funciona el sistema de acogida en España. Asimismo, se identificarán perfiles vulnerables que requieran una atención específica, tales como menores no acompañados o niñas víctimas de trata, entre otros; y se dará atención psicológica en los casos que sea necesario.

Los menores no acompañados pasarán a estar bajo la tutela de la Junta de Andalucía y, en los próximos meses se deberán tramitar sus permisos de residencia pues la ley sostiene que los menores inmigrantes no tutelados tienen garantizada su residencia regular en España.

Pocos niños españoles se imaginan unas Navidades como las que han pasado ellos. Sin embargo, a pesar de las adversidades, en Nochebuena Papá Noel consiguió aterrizar su trineo en el mar y llevar regalos como cuadernos, lápices de colores o ropa. Además, el equipo de Open Arms intentó animarles el trayecto lo mejor que pudo con actividades y juegos. «Ha habido momentos muy emocionantes», relata Laura Lanuza, directora de comunicación de la oenegé. Uno de estos momentos ocurrió cuando el capitán cumplió su promesa de subirles al puente del barco. «Desde allí les dimos turrón y chocolate y les enseñamos los mapas», rememora Lanuza. El 22 de diciembre el Gobierno de Pedro Sánchez dio luz verde para que el buque humanitario pudiese atracar en España después de que Italia le cerrara sus puertos y del rechazo de Malta. Libia, Francia y Túnez no respondieron a las peticiones de la oenegé española para desembarcar.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), y el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Luis Ángel Fernández (PP), han resaltado, una vez más, la solidaridad de la zona, pero también recordaron que «Algeciras no puede ser el único puerto de entrada de inmigrantes».