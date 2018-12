La Guardia Civil y los forenses discrepan abiertamente respecto al momento de la muerte de Laura Luelmo

0

redacción / la voz 29/12/2018 05:00 h

El caso de Laura Luelmo tiene todavía muchos flecos sin resolver. Despejada la principal incógnita, la del asesino de la joven, quedan por clarificar algunos aspectos esenciales sobre el suceso. Uno de ellos es responder a la pregunta de cuándo y dónde murió la profesora zamorana. Y aquí la Guardia Civil y los forenses tienen serias discrepancias.

El viernes, el equipo médico avanzó que los resultados de los análisis complementarios que se han practicado al cadáver de Laura Luelmo ratificarán que la profesora murió entre el segundo y el tercer día tras su desaparición, tal y como determinaron los forenses que le practicaron la autopsia. Y estos análisis «no suelen corregir de modo sustancial la primera predicción, y raramente supondrán una rectificación importante a las conclusiones obtenidas a partir del examen del cadáver», señaló ayer en un comunicado la Sociedad Española de Medicina Legal.

El pasado miércoles, los responsables de la Guardia Civil que investigan la muerte violenta de la profesora zamorana en El Campillo (Huelva), que pereció a manos de su asesino confeso, Bernardo Montoya, de 50 años, informaron que este la metió forzosamente en su vivienda y la violó la tarde del 12 de diciembre y que murió ese mismo día. La Guardia Civil no tiene claro si Luelmo pereció en el propio domicilio de Montoya o si bien falleció horas después a causa de los golpes y el frío en el zona donde el asesino dejó el cuerpo.

Este viernes, tras conocerse las conclusiones provisionales de los forenses, la Guardia Civil se ratificó en su hipótesis de que la joven murió el mismo día en que fue raptada y probablemente en el lugar donde apareció el cadáver. Fuentes del instituto armado reconocieron a Efe que esa hipótesis no coincide con la fecha, «basada en datos científicos», proporcionada por el Instituto de Medicina Legal de Huelva. También señalaron que la Guardia Civil no pretende ninguna confrontación con los profesionales de la medicina forense y, «como no podría ser de otra manera, secundará las conclusiones tanto del informe preliminar como del definitivo de la autopsia judicial», que se deberán conocer en los próximos días.

Traslado

Bernardo Montoya, el asesino de Luelmo, fue trasladado este viernes desde la cárcel de Huelva a la prisión Sevilla II, en Morón de la Frontera, donde será internado en el módulo de aislamiento.

Todo apunta a que Instituciones Penitenciarias tomó la decisión por cuestiones de seguridad. El sindicato Acaip ya había advertido de que el módulo de enfermería de la prisión provincial de Huelva, en el que se encuentra desde su ingreso el pasado sábado Montoya, era «un polvorín de consecuencias imprevisibles».