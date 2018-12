Los abusos sexuales a menores no prescribirán hasta que la víctima cumpla 40 años

0

28/12/2018 20:32 h

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que, entre otras medidas, ampliará el plazo de prescripción de los delitos de agresión y abuso sexual cometidos contra menores: empezará a contar cuando la víctima cumpla 30 años. Actualmente se cuenta cuando la víctima cumple los 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.

La intención de acometer un cambio legal para alargar el tiempo de prescripción de estos delitos ya fue avanzada hace unos meses por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Justicia barajaba tres escenarios: que esos delitos fueran «imprescriptibles» o que la prescripción empiece cuando la víctima cumpla 50 o 30 años, eligiendo finalmente esta última opción. La ampliación del plazo de prescripción, según informa Europa Press, lleva implícita la modificación del Código Penal y afecta a los delitos más graves que se cometan contra los menores, en los delitos relativos a la tentativa de homicidio, delitos sexuales, las lesiones agravadas, maltrato habitual y trata de seres humanos cometidos sobre personas menores de edad.

Endurecimiento de los permisos penitenciarios

El anteproyecto normativo, que modifica 11 leyes, establece un concepto de violencia muy amplio que abarca toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidas las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el simple descuido o el trato negligente. Se castiga todo tipo de violencia sea cual sea su forma de comisión, incluida la realizada por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, según recalca el Gobierno. Además, endurece las condiciones de cumplimiento de los condenados por agresiones sexuales a menores, que no podrán acceder a los permisos penitenciarios o al tercer grado hasta que hayan cumplido la mitad de la pena. También se endurece su acceso a la libertad condicional impidiendo que el juez pueda anticiparla a las dos terceras partes de la condena.

El anteproyecto prevé que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales dispondrán de unidades especializadas en la prevención y detección de situaciones de violencia sobre los menores de edad. Asimismo, se adoptarán medidas para evitar la victimización secundaria de los menores, como la adopción inmediata de las medidas provisionales, se obviará la práctica de toda diligencia que no resulte imprescindible y se impedirá cualquier tipo de contacto directo o indirecto con la víctima.

Nuevos delitos contra menores

El texto aprobado por el Consejo de Ministros incluye un nuevo catálogo de delitos contra menores y adolescentes cometidos a través de internet y tecnologías de la información y la comunicación, que incluye la incitación al suicidio, a la autolesión, a la comisión de delitos contra la libertad e indemnidad sexual o la promoción o facilitación de trastornos alimenticios. Estas nuevas infracciones se complementan con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite al juez retirar contenidos ilícitos de páginas web como medida cautelar durante la investigación del caso, según ha apuntado el Ministerio de Justicia. En todos los delitos sexuales y de trata, la condena conllevará la inhabilitación para cualquier profesión u oficio que suponga contacto regular y directo con menores. Asimismo, la reforma penal modifica la agravante genérica de discriminación para incluir en ella la edad, razones de aporofobia o exclusión social o «cualquier otro motivo basado en un prejuicio discriminatorio».

En el ámbito educativo, se dotará a los centros educativos de protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra forma de violencia. Todos los centros deberán tener un coordinador de bienestar y protección que se encargará, entre otros aspectos, de vigilar la correcta aplicación de los protocolos que contemplarán la forma de iniciar el procedimiento, los sistemas de notificación y la coordinación de los profesionales responsables de cada actuación.

Según los últimos datos recogidos por la oenegé Save The Children, a los que ha tenido acceso Europa Press, al menos 22 menores han muerto durante este año 2018 por causas violentas en España. Cinco de ellos eran recién nacidos; ocho tenían entre 1 y 6 años; tres, entre 8 y 9 años; y seis, entre 12 y 17 años. En este contexto, el director ejecutivo de Save The Children, Andrés Conde, se ha mostrado «esperanzado» con la nueva ley. «Es un paquete de medidas de prevención de la violencia, de formación de los colectivos que están más cerca de los niños y niñas, de modificación de los procesos judiciales en delitos de violencia contra niños y niñas, que va a suponer, si es aprobado, el marco de protección de la infancia más importante en la Unión Europea, y situaría a España a la cabeza de Europa en materia de protección de los niños y las niñas contra la violencia», ha subrayado el director de Save The Children.

Las cifras de la violencia infantil

La mitad de las víctimas sexuales son niños, que, por su especial vulnerabilidad, también lo son de otros delitos como la violencia de género, el acoso escolar o los relacionados con la tecnología. Estas son algunas de las cifras que radiografían la violencia que sufren los menores en España:

Víctimas de delitos sexuales: casi la mitad de las víctimas de delitos sexuales son menores. En 2017, 9.537 personas denunciaron ser víctimas de ese tipo de delitos, 4.542 eran menores de edad. Tipos de delitos sexuales: la mitad de las víctimas fueron por abuso sexual -2.086-, exhibicionismo -495-, agresión sexual -443-, corrupción de menores -433-. Pocas denuncias: el 85 por ciento de los delitos sexuales contra menores no se denuncian. Agresores: el 85 por ciento de los abusadores son personas del entorno familiar del menor. Maltrato ámbito familiar: el 7 % de total de víctimas de malos tratos en el ámbito familiar son menores: 4.875 niños los sufrieron en 2017. Entre un 10 y un 20 % de los adultos ha sufrido abusos sexuales siendo niños. Violencia de género: 3 niños han sido asesinados este año por violencia de género, 27 menores desde 2013, año en el que se empieza a contabilizar en España los menores víctimas de maltrato machista. Este año, 39 niños han quedado huérfanos por el asesinato de sus madres. Acoso escolar: afecta al 4 % de los alumnos, según datos de Educación de 2016

