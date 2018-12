Bernardo Montoya: «Por favor, no me dejéis salir de la cárcel porque lo volveré a hacer»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 27/12/2018 11:12 h

Bernardo Montoya, asesino confeso de Laura Luelmo, pidió al juez que no lo deje salir de la cárcel. «Por favor, déjenme encerrado toda la vida, no me dejen salir más porque lo volveré a hacer», le dijo, según avanza en exclusiva Espejo Público, de Antena 3.

Unas declaraciones que se conocen después de que ayer la Guardia Civil diese a conocer ayer los detalles de la investigación del asesinato de la joven profesora zamorana y que destacase que Bernardo Montoya había sido el «sospechoso con mayúsculas» desde el primer momento

La estremecedora declaración del asesino confeso de Laura Luelmo al juez: "No me dejen salir más porque lo volveré a hacer" â–º https://t.co/3A6w4JN7ka — Espejo Público (@EspejoPublico) December 27, 2018

Los investigadores creen que Laura Luelmo sufrió un golpe contra el suelo en casa de su asesino confeso y piensan que, aunque salió con vida del domicilio de Bernardo Montoya, falleció la misma noche del día de su desaparición, el 12 de diciembre. Estos detalles aún están a la espera de la autopsia definitiva.

Tal y como explicó el coronel Ezequiel Romero, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, las comprobaciones por parte de la Guardia Civil indican que la joven Laura Luelmo realizó una compra en el supermercado a las 17:20 horas del día en el que desapareció -el 12 de diciembre- y, al salir Bernardo Montoya la introdujo a la fuerza en su domicilio, recoge Europa Press.

Los investigadores encontraron parte de esta compra en casa del presunto homicida, donde también se hallaron restos de sangre de la víctima y del presunto asesino en una fregona que éste habría utilizado para limpiarla.

Combatamos el mal con rigor La Voz de Galicia Ernesto Sánchez Pombo

«Montoya nos manifiesta que cuando introduce a Laura en su casa le ata las manos por detrás, le pone una cinta en la boca para que no grite y la tira al suelo. En un momento, Montoya va a retirar un objeto de la entrada de su casa y cuando vuelve Laura se levanta y le da una patada en el costado y según él, nos dice que es cuando se cabrea y la golpea», explicó, según informa Europa Press, el coronel Ezequiel Romero.

Los investigadores consideran que la joven estaba inconsciente en el momento de su fallecimiento. «Lo tendrán que decir los forenses, pero tras ver el cadáver no me cabe ninguna duda de que no estaba consciente por la posición que tenía», destacó.