Ciudadanos acuerda con el PP presidir el Parlamento de Andalucía

Redacción 26/12/2018 15:59 h

El PP y Ciudadanos han cerrado este miércoles, según informa Europa Press, un acuerdo en virtud del cual la Presidencia del Parlamento andaluz quedaría en manos del partido naranja, una formación política que ha garantizado que la Presidencia del Gobierno andaluz «no será un obstáculo» para que se produzca el cambio en Andalucía, de modo que es previsible que la termine ocupando el presidente del PP-A, Juanma Moreno.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa el portavoz de Cs en Andalucía, Juan Marín, que ha sido el primero en comparecer tras la reunión que ha mantenido la comisión política conformada por representantes de ambas formaciones al objeto de negociar la conformación de la Mesa del Parlamento y la investidura una vez que este martes cerraron el acuerdo programático, un encuentro que se ha prolongado por más de hora y media.

Marín ha explicado, según informa Europa Press, que su intención es que todos los grupos parlamentarios cuenten con representación en la Mesa de la Cámara, que se vota este jueves en la sesión constitutiva de la XI Legislatura, de modo que, según su propuesta, los siete puestos de este órgano quedarían repartidos con la Presidencia de Cs, dos puestos para el PSOE-A y otros dos para el PP-A, por uno para Adelante Andalucía y otro para Vox.

«La propuesta garantiza que todo el mundo esté representado en la Mesa de la Cámara con voz y con voto, recogiendo los resultados de las elecciones andaluzas», ha sostenido, según informe Efe.

De esta manera y tras el acuerdo alcanzado entre Ciudadanos y PP, el líder andaluz de los populares, Juanma Moreno, ha dicho hoy que es «más que previsible» que vaya a ser el próximo presidente de la Junta de Andalucía tras 35 años de gobierno socialista ininterrumpido. Tras hora y media de reunión con el líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, Moreno ha dicho que pretende celebrar el debate de investidura el 16 de enero, y ha precisado que cinco o seis días antes, «como mínimo», se conocerá el nuevo modelo de Gobierno, para lo que negociarán los próximos días.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que el programa que su partido ha pactado con el PP en Andalucía para un nuevo Gobierno autonómico representa «el proyecto reformista más ambicioso» para esta comunidad desde la Transición, y ha apelado, según recoge Europa Press, a la responsabilidad de «todos» los partidos para pedirles que no lo bloqueen con sus votos.

Un día después de que el PP y Cs difundieran el contenido del acuerdo programático que han elaborado juntos, con un total de 90 medidas, Rivera ha publicado un mensaje en su perfil de Facebook en el que califica de «histórico» este acuerdo y asegura que las reformas pactadas «tienen un inconfundible sello naranja».

Aunque Rivera no menciona a ningún partido en concreto, Ciudadanos lleva tiempo pidiendo al PSOE que se abstenga en la votación de investidura de la persona que aspirará a encabezar la Junta en la nueva legislatura, informa Europa Press. A Vox y a Adelante Andalucía no les ha hecho esa petición públicamente, pero si el PSOE no se abstiene, la investidura requerirá de los votos de alguna otra formación para salir adelante.