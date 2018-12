Una estudiante estadounidense relata la agresión y violación sufrida en Madrid

0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 24/12/2018 12:49 h

Una estudiante de Estados Unidos de 27 años que vive en Madrid fue agredida y violada por un hombre hace dos fines de semana junto a la estación de autobuses de Aluche cuando regresaba ebria a su casa, han informado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

Como relata la mujer, Andrea Sicignano, en su cuenta de Facebook, reside en Madrid desde hace seis meses y tanto ella como su amigo ese día estaban «borrachos» después de acudir a un espectáculo de flamenco. Al volver a casa ambos se separaron para ir cada uno por separado a su domicilio.

La joven relata que se confundió de autobús y fue la última en bajar con un hombre que le ofreció su ayuda. «Yo estaba perdida a las 4 A.M., y todo el transporte público había dejado de correr. Necesitaba ayuda y este hombre me aseguró que podría ayudarme a llegar a casa», cuenta.

La joven intuyó más tarde que podía estar en peligro y cuando trató de huir «el hombre se volvió violento». «Mientras luchaba empezó a vencer. Yo estaba gritando y luchando con todo el poder que podía reunir. Traté desesperadamente de llegar a mi teléfono pero dijo:'tengo tu teléfono, no puedes llamar a nadie'. Me golpeó en la cara una y otra vez hasta que no pude pelear más. Ya no podía gritar. Apenas podía ver a través de la sangre en mis ojos. Él me violó», explica la joven.

Según ha adelantado 'ABC' y han confirmado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía, la joven denunció el pasado 9 de diciembre estos hechos. Tres días después, gracias a la investigación de las Unidades de Familia y Mujer (UFAM), pudieron detectar quién era el agresor, con nueve antecedentes (ninguno por agresión sexual), y le detuvieron en Carabanchel.