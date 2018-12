Interior eleva el refuerzo policial ante la amenaza de sabotajes de los CDR

0

La Voz de Galicia

20/12/2018

Los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) ya tienen listo su plan para «tumbar el régimen» y provocar la «paralización», no solo de Barcelona, donde se celebrará este viernes el Consejo de Ministros, sino de toda Cataluña. En las últimas horas, a través de sus canales de comunicación, sobre todo Telegram, han publicado las instrucciones para colapsar la comunidad autónoma. Para ello, pretenden bloquear doce puntos estratégicos en toda Cataluña a partir de las 5.30 horas de la mañana con las primeras acciones. Se trata de colapsar las «fronteras» de La Junquera, Vinaroz y Aragón. Además, llaman a actuaciones para impedir los movimientos de mercancías en los puertos de Barcelona y Tarragona. Para los CDR, es también prioritario cortar el paso a los aeropuertos de Barcelona y Reus. Dos carreteras han sido señaladas igualmente como objetivos: la AP-7 a su paso por Gerona y la C-25 en Manresa.

Pero es en la Ciudad Condal donde los comités pretenden poner toda la carne en el asador con el bloqueo de las dos rondas de circunvalación (Litoral y Dalt) desde primera hora de la mañana y el colapso de la avenida Diagonal y Paseo de Gracia.

Blindadas seis zonas sensibles

Habrá seis puntos especialmente blindados por las fuerzas de seguridad. El principal será la Llotja de Mar, donde se celebrará el Consejo de Ministros. Además, se prestará especial atención al Parlamento catalán -que ya sufrió un intento de asalto el pasado 1 de octubre-, la comisaría de la Policía Nacional en Vía Layetana, la estación de tren de Sants, el barrio Gótico y El Raval y los Jardines de Gracia.

También hay directrices para acceder a los puntos donde la ANC ha convocado, sobre todo en Barcelona, una marcha de coches lentos para entorpecer los movimientos. Al margen de estos canales, se han puesto en marcha otra veintena de actos más festivos y reivindicativos. Los CDR quieren calentar motores antes del Consejo de Ministros. Para este jueves a las 21 horas ya han convocado concentraciones ante el hotel Sofía, donde se celebrará la cena de Fomento del Trabajo a la que acudirá parte del Gobierno central. Las acciones de los CDR se sumarán a los anunciados sabotajes de los Grupos de Autónomos de Acción Rápida (GAAR), el brazo más radical de los comités, que han convocado a sus más de 11.000 seguidores a atacar centros de comunicaciones, estaciones, aeropuertos, carreteras y fuerzas de seguridad.

El operativo policial será de grandes dimensiones. El Ministerio del Interior y la Generalitat van a movilizar a más de 9.000 agentes, 8.000 de ellos Mossos. Solo la cápsula de seguridad alrededor de la Llotja de Mar dispondrá de 1.500 funcionarios, un millar de policías autonómicos y 500 antidisturbios. La policía ha aumentado en las últimas horas el contingente enviado a Cataluña hasta los 15 grupos de UIP (750 agentes) frente al inicial que iba a ser de medio millar. Interior también ha trasladado ya a Cataluña a unos 400 guardias civiles.

C's anuncia una querella contra Torra por alentar a los radicales

La líder de C’s en Cataluña, Inés Arrimadas, anunció ayer que presentará una querella contra el presidente Quim Torra por «justificar» las movilizaciones de los CDR previstas para este viernes contra la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona.

«Vamos a presentar contra usted [Torra] una querella por su amparo, justificación y todo consentimiento para lo que va a pasar el viernes», afirmó, y calificó al presidente de portavoz de los CDR. Durante el debate monográfico en el Parlamento catalán sobre el «golpe a la democracia iniciado el 6 y 7 de septiembre del 2017», Arrimadas pidió al presidente que llamara a que no se cometieran «actos ilegales» el viernes y que tomara medidas para evitarlo. Torra le contestó que no teme sus «amenazas» ni «sus querellas preventivas». Ella le replicó que él presentó cinco querellas, una contra el líder de C’s en Andalucía. Además, le preguntó si la «violencia» de los CDR no es una «amenaza», porque «el golpe a la democracia continúa».

Puigdemont y los otros expresidentes catalanes instan a los presos a dejar la huelga de hambre

Los cinco expresidentes de la Generalitat y los cuatro expresidentes del Parlamento catalán emitieron ayer un comunicado conjunto en el que piden a los cuatro presos en huelga de hambre que pongan fin a su medida de protesta, para así «salvaguardar su derecho a la vida y a la salud».

El comunicado viene firmado por Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas y Carles Puigdemont, los últimos cinco expresidentes de la Generalitat, así como por Joan Rigol, Ernest Benach, Núria de Gispert y Carme Forcadell, los cuatro últimos expresidentes del Parlamento catalán, además del Síndic de Greuges, Rafael Ribó.

El Síndic de Greuges y los expresidentes se dirigen a Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, los cuatro presos de JxCat en la cárcel de Lledoners (Barcelona) en huelga de hambre, para pedirles que «consideren poner fin» a su acción de protesta.