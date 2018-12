Las redes claman contra la violencia machista: «Queremos ser libres, no valientes»

0

Redacción 18/12/2018 19:02 h

El hallazgo del cadáver de la profesora zamorana Laura Luelmo y la detención de un hombre este martes como sospechoso del crimen han generado una oleada de reacciones en las redes sociales que van de las críticas al sistema por no proteger suficientemente a las mujeres a los llamamientos a que se mantenga la prisión permanente revisable, pero en lo que más inciden las internautas es en el hartazgo ante la continua situación de inseguridad que muchas mujeres sufren cuando están fuera de casa, en la culpabilización que padecen cuando son víctimas de delitos por su condición de mujer y en ver convertido su derecho a ser libres en una necesidad de ser valientes. «Estamos inviertiendo muchos esfuerzos en la dirección equivocada... Por un 2019 donde cada chico que salga, vuelva a casa sin acosar, violar ni matar a ninguna chica», reclama una tuitera.

Estamos invirtiendo muchos esfuerzos en la dirección equivocada...#TodasSomosLaura pic.twitter.com/15Qgi4oHv1 — Rebeca Álvarez (@narcolepsica) December 18, 2018

Qué os imaginasteis que había pasado cuando oisteis que había desaparecido una chica de 26 años que había salido a hacer deporte? Acertasteis, verdad? Ojalá un futuro sin esta certeza siniestra, sin miedo, sin feminicidios #todassomoslaura. — Laura Rouco (@LRoucoArrojo) December 18, 2018

Te enseñan a no ir sola por sitios oscuros en vez de enseñar a los monstruos el no serlo,ESE es el problema.#LauraSomosTodas#Niunamás pic.twitter.com/QOn86SrPYJ — Silvia Al'Co (@Silvia_alco14) December 18, 2018

Los mecanismos se autoprotección que utilizan las mujeres cuando salen también han sido relatados por muchas internautas, que se declaran hartas de vivir con ese temor. «Avísame cuando llegues. Llaves en mano antes de llegar a casa y móvil en la otra. Caminar rápido mirando atrás. Asustarte con cualquier ruido o presencia, con la oscuridad, con un coche que te sigue. Ya en casa. Estoy bien. Sigo respirando».

Avísame cuando llegues.



Llaves en mano antes de llegar a casa y móvil en la otra.

Caminar rápido mirando atrás. Asustarte con cualquier ruido o presencia, con la oscuridad, con un coche que te sigue.

Ya en casa.

Estoy bien.



Sigo respirando.#LauraSomosTodas #TodasSomosLaura pic.twitter.com/fZdBq8jNuo — Laura Fuentes Vega (@laurafuentesv4) December 18, 2018

«Salir tranquila a la calle. No tener que pedirles a mis amigas "avísame cuando llegues". Poder volverme sola. No salir corriendo cuando escucho un ruido extraño en la calle. Qué no me de miedo la noche. Ni ir sola ¿Es mucho pedir?», se pregunta otra tuitera.

Salir tranquila a la calle. No tener que pedirles a mis amigas "avísame cuando llegues". Poder volverme sola. No salir corriendo cuando escucho un ruido extraño en la calle. Qué no me de miedo la noche. Ni ir sola ¿Es mucho pedir? #LauraSomosTodas #LauraLuelmo — Carmen Ferreira (@ferreirarcarmen) December 17, 2018

Las mujeres también claman con insistencia en las redes por su derecho a ser libres, en lugar de su necesidad de ser valientes para enfrentar las situaciones que pueden planteársele en la calle, una demanda de la que se hacen eco y asumen como propia muchos hombres.

#TodasSomosLaura

DE CAMINO A CASA QUIERO SER LIBRE, NO VALIENTE!!

D.E.P Laura

💜💜💜 pic.twitter.com/UiSXTfPPKE — LURDES GARRIDO (@lurdes36170426) December 17, 2018

«Si estoy solo en un ascensor y entra alguien, no siento miedo. Si salgo a correr solo, no siento miedo. Si de madrugada vuelvo a casa solo, no siento miedo. Si alguien camina tras de mí, no siento miedo. Y me asquea que sea un privilegio».

Si estoy solo en un ascensor y entra alguien, no siento miedo.

Si salgo a correr solo, no siento miedo.

Si de madrugada vuelvo a casa solo, no siento miedo.

Si alguien camina tras de mí, no siento miedo.



Y me asquea que sea un privilegio. #LauraSomosTodas#FeminismoNecesario — Nando López (@Nando_J) December 18, 2018

#LauraSomosTodas Por un mundo en el que podamos sentirnos seguras y libres cada vez que salgamos a la calle... ojalá ese momento llegue pronto 😞 pic.twitter.com/BJ0swbkbxw — tupendo (@tupendoES) December 18, 2018

«¡Basta ya! Estamos hartas de oír la misma mierda: "Ten cuidado" "Tía, avísame cuando llegues" "No vayas sola" "¿Vienes acompañada? " "Ten las llaves listas cuando estés cerca de casa" "¿Me llamas mientras voy de camino a casa?" "Si te pasa algo tú grita"...»

¡Basta ya!

Estamos hartas de oír la misma mierda:

"Ten cuidado"

"Tía, avísame cuando llegues"

"No vayas sola"

"¿Vienes acompañada? "

"Ten las llaves listas cuando estés cerca de casa"

"¿Me llamas mientras voy de camino a casa?"

"Si te pasa algo tú grita"...#TodasSomosLaura pic.twitter.com/4ZfQ8PZZvu — Almu Jaramillo (@JaramilloAlmu) December 17, 2018

- No vuelvas sola de noche ✔

- No te acerques a desconocidos ✔

- No vistas provocativa ✔

- No salgas sola por el campo ✔

- No las violes y asesines ❌#LauraSomosTodas — gerardo tecé (@gerardotc) December 18, 2018

BASTA de esta conversación todos los fines de semana. #LauraSomosTodas pic.twitter.com/Yhe1TY6N3O — Paloma Herce (@PalomaHerce) December 17, 2018

No quería hacer otra ilustración así, y menos una tan dura como esta. Pero más duro es lo que nos están haciendo. #TodasSomosLaura #niunamasniunamenos pic.twitter.com/IevRvCmX0t — Moderna de Pueblo (@ModernaDePueblo) December 18, 2018

El homicidio de la profesora zamorana también ha generado numerosas reacciones de usuarios que reprochar a los partidos y ciudadanos de izquierdas su oposición a la prisión permanente revisable, críticas que también han encontrado respuesta de internautas que reclaman más apoyo a las mujeres que denuncian:

#TodasSomosLaura

En vez de tanto pedir Prisión Permanente Revisable preocuparos de que cuando una mujer denuncie, haya un/a juez que no le pregunte sobre por qué no se resistió, o si hubo regocijo y jolgorio. — Andrésnosenada (@andresnosenada) December 17, 2018

Además de ciudadanos anónimos, también han utilizado las redes responsables políticos e institucionales, como la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, quien reclama que sean también los hombres quienes den un paso adelante contra la violencia y el acoso que sufren las mujeres. «Que no vayamos solas a correr, hacer deportes, viajar??? Los depredadores violentos son los que deben quedarse en casa. Nos falta un #Todos masculino plural de los hombres que representan las nuevas #masculinidades y su repulsa», señala en un tuit.

#TodasSomosLaura . Que no vayamos solas a correr, hacer deportes, viajar??? Los depredadores violentos son los que deben quedarse en casa. Nos falta un #Todos masculino plural de los hombres que representan las nuevas #masculinidades y su repulsa pic.twitter.com/IQ0ZkhJW31 — Soledad Murillo (@soledad_murillo) December 17, 2018

No es mala suerte. No es que debiera ir acompañada cuando salga a correr. No es que mejor que no salga sola. Es que la han matado por ser mujer. Basta ya de banalizar la violencia de género.

Mis condolencias a la familia y amigos. #TodasSomosLaura — Javi López (@fjavilopez) December 17, 2018

Los internautras también han hecho hincapié en el discurso que acaba culpabilizando a la mujer de los delitos y agresiones de las que es víctima. «AGRESIÓN SEXUAL La mujer lo provocó. ABUSO SEXUAL No hubo agresión porque la mujer no se resistió. MALTRATO A lo mejor la mujer puso una denuncia falsa. ASESINATO Culpa de las mujeres por no apoyar la prisión permanente. Siempre culpa de la mujer».

AGRESIÓN SEXUAL

La mujer lo provocó.



ABUSO SEXUAL

No hubo agresión porque la mujer no se resistió.



MALTRATO

A lo mejor la mujer puso una denuncia falsa.



ASESINATO

Culpa de las mujeres por no apoyar la prisión permanente.



Siempre culpa de la mujer. #TodasSomosLaura — El Machistómetro (@Machisstometro) December 17, 2018

«A lo mejor Laura se resistió. Y a lo mejor por eso fue asesinada. Dedicado a todos esos que exigen resistirse para considerarlo violación».

A lo mejor Laura se resistió.



Y a lo mejor por eso fue asesinada.



Dedicado a todos esos que exigen resistirse para considerarlo violación. #TodasSomosLaura — House Antifascista ☭ (@LekaconK) December 17, 2018

Pero qué PPR ni qué coño si luego los jueces no nos creen, si ven jolgorio en las violaciones, si preguntan por qué llevamos falda, por qué bebemos o si cerramos bien las piernas. Iros a la mierda todos los machistas que solo nos creéis cuando nos asesinan.#LauraSomosTodas — Zuriñe (@Zurine3) December 18, 2018

«No podemos salir a correr solas (Laura Luelmo), no podemos salir a jugar al golf solas (Celia Barquín), no podemos volver a casa solas (Diana Quer), no podemos pasear por la playa solas (Arantxa López). Si nos defendemos, nos matan. Si no, no nos creen», lamenta otra tuitera.

No podemos salir a correr solas (Laura Luelmo), no podemos salir a jugar al golf solas (Celia Barquín), no podemos volver a casa solas (Diana Quer), no podemos pasear por la playa solas (Arantxa López). Si nos defendemos, nos matan. Si no, no nos creen.#bastaya#LauraSomosTodas pic.twitter.com/7iR5XyRVxa — Isa Hilo (@Isa_Hilo) December 18, 2018

Sigamos votando partidos que ponen en duda las denuncias por violencia de género y que quieren eliminar la legislación que defiende a las mujeres...

Ya luego nos ponemos intensos por las Redes Sociales... #LauraSomosTodas #LauraLuelmo — Antonio Cornejo (@Antonio_Cornejo) December 17, 2018

Las redes están sirviendo también para que muchas mujeres cuenten sus propias experiencias y los miedos que sufren en situaciones similares a la que se encontraba la joven zamorana antes del crimen. «Empecé q correr hace 3 años, el fin de semana era mi ratito. Lo dejé hace 6 meses,un domingo a las 8:00 se cruzó conmigo un hombre y me siguió 6 calles hasta que entré en una cafetería a esconderme . No he vuelto a correr. Aún hoy, me preguntan por qué ?! », es uno de los testimonios.

Empecé q correr hace 3 años, el fin de semana era mi ratito.

Lo dejé hace 6 meses,un domingo a las 8:00 se cruzó conmigo un hombre y me siguió 6 calles hasta que entré en una cafetería a esconderme .

No he vuelto a correr.

Aún hoy, me preguntan por qué ?! #LauraSomosTodas — Susanag55 (@susanag55) December 17, 2018

36 años teniendo miedo de ir sola por la calle de noche, pero resulta que soy una inconsciente porque también tenía que tenerlo de día...

Está falta de Libertad es otro tipo de condena. #NiUnaMenos #LauraSomosTodas — Crara (@Miss_borboletas) December 17, 2018