El PP exige más «realismo» a Ciudadanos tras frenar el pacto de Gobierno en Andalucía

Redacción 18/12/2018 12:06 h

El «Gobierno del cambio» en Andalucía tiene que esperar. Vox se interpone en el pacto entre el PP y Ciudadanos porque la formación naranja por ahora no está dispuesta a soportar el peso de firmar un acuerdo con la ultraderecha. Pero el reloj no se detiene y el 27 de diciembre, día de constitución del Parlamento andaluz, es la fecha límite para sellar el acuerdo. El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido hoy a Ciudadanos de que se debe trabajar sobre «escenarios realistas» porque la mayoría parlamentaria la marcan su partido, la formación naranja y Vox, y es «imposible» que el PSOE se abstenga para facilitar el pacto. Moreno se ha pronunciado así en una entrevista en Onda Cero después de que ayer la negociación con Ciudadanos sufriera un frenazo porque prefiere que el pacto esté apoyado en una abstención del PSOE para no tener que recurrir a Vox.

«El cambio político se tiene que producir con tres fuerzas. La mayoría parlamentaria la marcan PP, Ciudadanos y Vox; cualquier otra cosa se me imagina poco probable o imposible», ha dicho Moreno. El PP andaluz, que ha criticado el ritmo «lento» que Ciudadanos quiere imprimir en la negociación, ve a Vox con «una actitud positiva con el cambio» y ha destacado que no están haciendo grandes demandas ni exigencias programáticas y ya han dejado claro que no quieren entrar en el Gobierno, informa Efe. Por su parte, El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha pedido hoy a Ciudadanos que adopte una posición más «pragmática» con respecto a Vox para propiciar un «cambio de régimen» en Andalucía, entendiendo que el cambio en la Junta no se puede realizar involucrando al PSOE, «el cambiado». Maroto señala que «ha habido alguna llamada, o algún encuentro, pero Vox no ha pedido entrar en el acuerdo de Gobierno».

Sánchez pide a PP y Cs que no elijan «involución a cambio de sillones»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho una petición implícita a Partido Popular y Ciudadanos reclamándoles que «no elijan involución a cambio de sillones». En su comparecencia esta mañana en el Senado, Sánchez ha prometido que el Ejecutivo plantará cara a los que «viven de la nostalgia del blanco y negro» y ha señalado que una sociedad más cohesionada permite hacer frente a los proyectos que avanzan en «sentido contrario a la lógica de los tiempos». Sánchez ha añadido que lo único que pide a «esos proyectos políticos» que creía «vacunados contra esa regresión» que no sean «compañeros» del «retorno al pasado».

La secretaria de Política Municipal del PSOE andaluz, María Jesús Serrano, ha afeado al PP que no tenga «ningún pudor» en negociar con la «ultraderecha» aunque lo haga «a escondidas». «Nos alegramos profundamente de que Ciudadanos se haya dado cuenta de que por fin un acuerdo de gobierno sólo con el PP no es posible, porque tendrían que tener el apoyo permanente de Vox», ha añadido.