Aznar pide una intervención sin límite en Cataluña

La Voz de Galicia N. Vega

madrid / colpisa 14/12/2018 08:34 h

La crisis catalana ha dejado de ser para el PP un asunto interno. Pablo Casado trasladó ayer a los líderes conservadores de la Unión Europea su malestar por la «inacción» del Ejecutivo de Pedro Sánchez pese al repunte de la tensión en Cataluña. «Queremos dejar muy claramente sentado que no puede pasar que en un Estado miembro de la UE haya algaradas en la calle sin que el Gobierno ponga orden», denunció minutos antes del encuentro en Bruselas. El mensaje pudo disgustar, pero no sorprender en las filas socialistas. 24 horas antes, en el Congreso, Casado había advertido de sus intenciones. «Informe a los socios comunitarios de lo que está pasando en España -le pidió a Sánchez en el pleno sobre el brexit y Cataluña-. Yo también iré mañana a Bruselas a una reunión previa con mis socios del PP europeo y, si no le importa, les daré mi opinión sin que me llame usted antipatriota».

En el PP creen conveniente esa estrategia de rechazo a las políticas socialistas tanto dentro como fuera de las fronteras. Han llegado a la conclusión de que la templanza del Gobierno de Rajoy frente al independentismo está en el origen de buena parte del hartazgo del electorado conservador. Es por eso que Casado volvió a insistir ayer en el mismo mensaje: 155 o elecciones generales. «Y ya vendremos nosotros -añadió- a solucionar este problema». La intervención que demanda el líder del PP en Cataluña pasa por tomar el control de los Mossos d’Esquadra con el relevo de sus mandos políticos.

También el expresidente José María Aznar considera que es «indispensable» una intervención «a fondo», «total y sin límite de tiempo» de la autonomía catalana ante la situación de «insurrección», según aseguró al diario El Mundo en una entrevista. «La sensación es que el Estado de las autonomías se ha ido de las manos», ha explicado.

Según recoge Europa Press, Aznar también ha censurado la aplicación del 155 en Cataluña por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Cree que se realizó «sin ningún objetivo», para una convocatoria de elecciones y no para «desmontar un golpe de Estado». «La aplicación se hizo tarde y mal», ha apostillado.

«Ahora vamos a pagar un precio mayor por no haber hecho las cosas a tiempo, no estamos hablando de sentimientos o respeto, lo que no puede haber es intentar romper la convivencia de los españoles», dijo.

El expresidente del Gobierno ha definido a Vox como un partido «populista en sus propuestas y compañías», pero que es un partido que quiere hacer reformas dentro del orden. «No es un partido fuera del sistema, es un partido en el sistema, no como la extrema izquierda que no quiere estar en el sistema», dijo.

