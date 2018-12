Los secesionistas responden a Sánchez con la amenaza de volver a desobedecer

0

La Voz de Galicia

13/12/2018

«Nos van a abocar de nuevo a la desobediencia». El portavoz de Esquerra Republicana lanzó el sombrío aviso durante el pleno del Congreso, en el que volvió a exigir al presidente del Gobierno que abra una negociación y dialogue con las fuerzas secesionistas para alcanzar un acuerdo sobre el referendo.

Joan Tardà dejó claro que la estrategia de su partido no pasa por el unilateralismo que reclaman los sectores más radicales del independentismo, incluidos Quim Torra y Carles Puigdemont. El punto de encuentro, señaló, será el que se encuentre a través del diálogo. El camino de la negociación será «largo, difícil y complejo», pero es el único que puede conducir a una solución aceptable para «el 50 % de los independentistas y el 50 % de los no independentistas». Porque «nadie tiene derecho a separar Cataluña de España sin la voluntad de los catalanes», pero del mismo modo «nadie tiene derecho a retener a Cataluña en España sin la voluntad de los catalanes». Si no dialoga y presenta una propuesta, subrayó, «será su tumba política». El portavoz de Esquerra admitió que la situación se ha enconado por ambas partes, pero «todavía hay tiempo» de llegar a un entendimiento. Pero si se renuncia al diálogo y la negociación, el Gobierno se verá condenado a caminar «por la senda del autoritarismo» y abrirá la puerta «al fascismo», dijo.

Carles Campuzano, portavoz del PDECat, criticó que Sánchez haya brindado la primera victoria política a Vox al endurecer su discurso hacia Cataluña. Campuzano pidió que s e huya de enfrentamientos y se recupere el «espíritu de la moción de censura» que derribó a Mariano Rajoy.

Mientras eso sucedía ayer en el Congreso de los Diputados en Madrid, en Barcelona Quim Torra insistía en decirle a Pedro Sánchez que aproveche su estancia en la Ciudad Condal con motivo de la celebración del Consejo de Ministros del día 21 para mantener una reunión de Ejecutivo a Ejecutivo. El presidente catalán está cada vez más en una delicada situación por sus salidas de tono, la contestación social y porque empieza a perder la confianza de sus socios. Aun así no cede ni un milímetro en su pulso con el resto de España y pretende hablar con Sánchez de autodeterminación y de la situación de los políticos presos, demandas que el presidente del Gobierno le ha dicho ya por activa y por pasiva que son imposibles de asumir y que solo llevan al fracaso del diálogo entre las instituciones del Estado y las autonómicas catalanas.

Torra sigue con la épica

El presidente Torra, de hecho, se negó ayer a aceptar la legalidad estatutaria y la constitucional y afirmó que solo debe lealtad y fidelidad al Parlamento catalán.

Además, cuando parecía que empezaba a rectificar tras el error -así reconocido en el seno del secesionismo- de poner a Eslovenia como un ejemplo a seguir para Cataluña, el presidente de la Generalitat insistió ayer en una vía eslovena, pero sin violencia. Tras causar un gran revuelo el pasado fin de semana, ayer tuvo la ocasión de explicarse. Según él, cuando se refería al caso del país balcánico lo que estaba recordando es que su secesión consistió en unas elecciones democráticas, en un referendo de autodeterminación que el soberanismo ganó con una mayoría abrumadora y en una declaración de independencia. Y remachó: «Ahí acaba la vía eslovena». Después se produjo la Guerra de los Diez Días y la muerte de decenas de personas, que Torra no cree ya que formen parte del modelo esloveno que defienden.

Después dejó una aviso al presidente del Gobierno una semana antes de que viaje a Barcelona: si no negocia un referendo, la opción unilateral siempre va a estar ahí preparada. Y emplazó al jefe del Ejecutivo central a que tenga coraje, deje de abrazar las tesis de la derecha y regrese a la senda del diálogo. «Volvamos a la política», le instó. «En Cataluña no hay un problema de convivencia sino un problema de democracia», afirmó.

El Constitucional rechaza por unanimidad los primeros recursos de los líderes del desafío secesionista

El Pleno del Tribunal Constitucional rechazó por unanimidad los primeros recursos de los líderes del desafío independentista que cuestionaron la competencia del Tribunal Supremo para enjuiciar los hechos, ya que, según ellos, debería ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El tribunal de garantías justifica la inadmisión por entender que los recursos «han sido planteados de forma prematura», ya que deberían haber agotado previamente la vía judicial ante el Tribunal Supremo.

Es la primera vez que el Constitucional se pronuncia sobre el fondo de algunos de los alrededor de treinta recursos admitidos a trámite. En este caso se trata de los presentados por la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, las exdirigentes de la CUP Anna Gabriel y Mireia Boya, y Anna Simó, que formaba parte de la Mesa de la Cámara autonómica que tramitó las leyes de desconexión, según informaron fuentes del tribunal de garantías.

Fuentes jurídicas precisan que, aunque los magistrados han resuelto los recursos, en realidad no han llegado a pronunciase sobre el fondo, esto es, sobre si el Supremo es competente o no para enjuiciar los hechos, ante la existencia de cuestiones procesales pendientes.

Será el próximo día 18 cuando el Tribunal Supremo tome una decisión sobre si es competente o no. Después, las defensas todavía tienen la vía de plantear el asunto ante el Tribunal Constitucional, que antes de que finalice el año tiene previsto celebrar dos plenos.

Los Mossos cortan la Gran Vía de Barcelona

Unos 200 agentes de los Mossos d’ Esquadra cortaron ayer la Gran Vía de Barcelona para protestar por sus condiciones laborales. En concreto, reclaman las pagas extras del 2013 y el 2014 y su equiparación salarial con los bomberos. Se quejan de la falta de personal y material. En la protesta han lanzado petardos y botes de humo. Además, han mostrado su malestar por las últimas polémicas en las que se han visto envueltos al considerar que son el pimpampum de los partidos. foto spc