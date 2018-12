Sánchez aprobará la próxima semana en Barcelona la subida del salario mínimo a 900 euros

0

La Voz de Galicia Fran Balado

12/12/2018 09:40 h

El Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona el próximo viernes 21 aprobará la subida del salario mínimo hasta los 900 euros, que supone un incremento del 22 %. Se trata una de las medidas estrella acordadas el pasado mes entre el Ejecutivo y Podemos para incluir en el proyecto de Presupuestos, pero ante la dificultad de articular una mayoría parlamentaria que permita probar las cuentas, Pedro Sánchez ha optado por adelantarla.

Así lo ha avanzado esta mañana desde la tribuna de oradores del Congreso, en donde el presidente del Gobierno comparece en un pleno monográfico sobre Cataluña y el brexit en un momento en el que se encuentra entre la espalda y la pared, con las provocaciones de la Generalitat cada vez más evidentes y la asfixiante presión de la oposición para que convoque elecciones y aplique el 155.

Precisamente en la oposición se han tomado este anuncio de Sánchez sobre el salario mínimo como un «nuevo conejo de la chistera» que saca el titular del Ejecutivo para distraer la atención y en busca de oxígeno, ya que en realidad se esperaba que la acción no fuese impulsada hasta el próximo año.

Por otro lado, en su intervención inicial, Sánchez advirtió al secesionismo que no le temblará el pulso si tiene que desempolvar el artículo 155. Ni siquiera llegó a mencionar el número, pero ni falta que hizo. Su mensaje fue muy claro. «La vía para resolver estos problemas es la Constitución española. Todo lo que se sitúe fuera, contará con la respuesta, y lo voy a decir de manera muy sosegada, contará con la respuesta firme, serena, proporcional y contundente, del Estado de derecho. No hace falta decir más. No hay ni que gesticular, ni que hablar más alto para que se me entienda», afirmó.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo lamentó «el desconocimiento de la historia» por parte del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en relación a sus palabras sobre la posibilidad de abrazar la vía eslovena para lograr la independencia. Eslovenia logró su independencia en un conflicto bélico en el que fallecieron un gran número de personas.