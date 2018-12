Diputados críticos con Sánchez exigen explicaciones por el fracaso electoral del 2D

0

redacción / la voz 12/12/2018 05:00 h

A la cúpula del PSOE se le amontonan los problemas, dentro y fuera. Además de la presión de PP y Ciudadanos, los residuos críticos que aún perviven en el grupo parlamentario levantaron ayer la voz en la reunión celebrada en el Congreso. Cuando la portavoz y número dos socialista, Adriana Lastra, daba por cerrada la reunión una vez planteados los temas de la semana, la diputada Soraya Rodríguez, que fue portavoz en la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba, y el expresidente manchego José María Barreda intervinieron para exigir una reflexión sobre los malos resultados en las elecciones andaluzas y la irrupción de Vox. Soraya Rodríguez llamó la atención sobre la influencia en los malos resultados electorales que ha tenido, a su juicio, la moción de censura con el apoyo de los independentistas catalanes, según informan fuentes socialistas citadas por Europa Press. En su opinión, si los motivos de la debacle hubieran sido el desgaste después de 36 años de gobierno y la factura por los casos de corrupción, en pleno juicio de los ERE, como argumenta la dirección del PSOE, el trasvase de votos se habría producido hacia el PP y Ciudadanos. Sin embargo, el crecimiento de Vox únicamente se explica por el coste de haber contado con los independentistas para la moción de censura. No obstante, según la misma información de Europa Press, Soraya Rodríguez pidió a la dirección del partido que no interpretara su intervención como un pronunciamiento en contra del liderazgo de Sánchez, sino como una llamada en favor de un análisis constructivo sobre lo ocurrido, que no hace sino resurgir un debate latente entre las dos almas del PSOE sobre la conveniencia de pactar o no con los independentistas catalanes.

Advertencia a futuro

José María Barreda incidió en la falta de autocrítica en el partido tras las elecciones y señaló también que la situación en Cataluña ha sido determinante, como demuestra que todos los partidos plantearon la campaña en función de la política española a excepción de Susana Díaz, que fue la única candidata que se centró en hablar exclusivamente de Andalucía. Barreda advirtió, además, del riesgo de que lo sucedido en esta comunidad se traslade a los comicios municipales y autonómicos del próximo mes de mayo si no se hace una lectura adecuada de lo que falló el pasado día 2.

Adriana Lastra respondió, en un intento de frenar el debate, que en los resultados electorales habían influido muchas causas que ya habían sido analizados por los órganos de la dirección federal y andaluza.