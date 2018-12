Pedro Sánchez acusa a PP y Ciudadanos de «apoyarse en fuerzas antieuropeistas para gobernar»

0

Redacción 08/12/2018 16:29 h

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha alertado a la familia socialdemócrata del «malestar» ciudadano de cara a las elecciones europeas y del auge de la extrema derecha como uno de sus «síntomas», al tiempo que pidió autocrítica para combatirlo. «Tenemos que hacer mucho más», dijo Sánchez, que llamó a «reflexionar» y a pensar que «todo no está bien» de cara a los comicios de mayo, durante su intervención en el XI Congreso del Partido de los Socialistas Europeos (PES), con el que ha arrancado en Lisboa la precampaña de los socialdemócratas a las elecciones a la Eurocámara del próximo 26 de mayo.

Sánchez se refirió, como informa Efe, a la situación tras las elecciones andaluzas del pasado domingo y aludió al posible pacto que PP y Ciudadanos podrían estar a punto de inaugurar en España con Vox, aunque no se ha referido a este como un partido de extrema derecha, sino antieuropeísta. «Nosotros lo tenemos claro, otras fuerzas en España no lo tienen tan claro. No se puede ser proeuropeo y apoyarse en fuerzas antieuropeistas para gobernar», ha criticado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado a la movilización de la sociedad «serena» y «moderada» ante el autoritarismo y el auge de la extrema derecha en Europa, subrayando que la propuesta política de la familia socialdemócrata de cara a las elecciones a elecciones europeas de mayo 2019 debe ser un nuevo contrato social.

«El contrato social se ha roto como consecuencia de la crisis económica que hemos atravesado. Ya no existe la garantía de que si se estudia se vaya a tener trabajo. No existe la garantía de que si uno trabaja vaya a recibir un sueldo. El Estado de bienestar se resiente», apuntó Sánchez, como recoge Europa Press, en la clausura del XI Congreso del Partido Socialista Europeo (PES) en Lisboa. Según Sánchez, el nuevo contrato social debe basarse en el mercado de trabajo, en cómo financiar y sostener el Estado de bienestar, en la defensa de los valores democráticos y en el medio ambiente y lucha contra el cambio climático.

El líder el Ejecutivo ha asegurado que su equipo tomará medidas para revertir las políticas de la austeridad del antiguo Gobierno del PP. «Queremos reforzar el Estado social, luchar contra la evasión fiscal, promover la igualdad de género», ha subrayado. Asimismo, ha salido en defensa de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, alegando que las grandes corporaciones «deben pagar los impuestos que deben».

Sánchez también ha llamado a la reflexión a sus colegas europeos de partido. Para el presidente del Gobierno el «autoritarismo», el brexit o el auge de la extrema derecha en el Viejo Continente debe servir reflexión. «Es hora de luchar, de apelar a la movilización de la sociedad serena y moderada, que sabe que se sustenta en la convivencia, en la conquista de derechos, de las libertades y la moderación en hacer política», ha defendido.

En este sentido, ha reiterado que los partidos políticos de izquierdas deben hacer «mucho más» por resolver estos desafíos, que exigen de «integración» y de «aportación». «Tenemos que decirles (a los europeos) que todos estos desafíos se pueden convertir en grandes oportunidades de progreso para la mayoría. Tenemos que liberarnos de todas estas cadenas, avanzar y resolver con eficacia los desafíos que tenemos por delante», ha indicado, como informa Europa Press.

En su cumbre de este sábado en la capital lusa, el PES ha proclamado a Frans Timmermans como candidato común a presidir la Comisión Europea en las elecciones del próximo 26 de mayo, y se han aprobado las resoluciones que serán la base del manifiesto común para las comicios europeos.

«Es muy importante que (Frans Timmermans) sea el próximo presidente de la Comisión Europea. Hay muchas causas por las que trabajar, como la igualdad e género, cambio climático, creación de empleo... La socialdemocracia lo tiene difícil, pero, ¿cuándo lo ha tenido fácil? Los españoles contribuiremos a la victoria de la familia socialdemócrata (en Europa)», ha recalcado.