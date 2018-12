Enrique Tenreiro, el artista coruñés que pintó la tumba de Franco, acusado de daños y desorden público

0

Enrique Tenreiro, el artista coruñés que pintó una paloma sobre la tumba de Franco en el Valle de los Caídos el pasado 31 de octubre, prestó declaración el jueves en el puesto de la Guardia Civil de Oleiros para responder por los delitos de daños y desorden público de los que se le acusa. El Código Penal estipula para el primero una pena de prisión de 1 a 3 años y de 1 a 6 años para el segundo delito. «Por lo menos al final no me cayó el delito de odio, que era el que más me preocupaba», explicaba ayer, todavía sorprendido por el recorrido jurídico de su performance.

En su declaración, Enrique Tenreiro tuvo que responder varias preguntas para explicar todos los detalles de su acción, desde cómo consiguió burlar las medidas de seguridad del recinto para poder introducir el bote de pintura hasta su relación profesional con Pedro Armestre, el periodista que lo acompañó y grabó en vídeo su «expresión artística», y quien también tuvo que testificar hace dos semanas.

Enrique Tenreiro dibuja una paloma de la paz en la tumba de Franco . Pedro Armeste

«El mismo día que me detuvieron incluso les facilité la marca de la pintura para que pudieran borrarla con facilidad, así que no creo que el daño haya sido para tanto», argumenta. El artista acudió ante los agentes de la Guardia Civil sin su abogado, con el que no consiguió ponerse en contacto, por lo que tuvo que recurrir a uno de oficio al que pagó por ofrecerle asistencia jurídica.

Enrique Tenreiro reconoce sentirse «más tranquilo» tras el aluvión de amenazas e insultos que recibió cuando su acción salió a la luz, y asegura que volvería a hacerlo. «Es una de las pocas cosas que he hecho bien en mi vida», dijo como justificación.