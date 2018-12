Mary, la mujer de 99 años desahuciada: «¿Por qué no se me ha defendido como Dios manda?»

0

04/12/2018 16:09 h

Mary, la mujer de 99 años que fue desahuciada de su casa de Pozuelo de Alarcón, había decidido pasar la noche en un banco. Tras tener que abandonar su residencia, que fue vendida por su nieto al que llevó a juicio por estafa, no lo pudo decir más claro: «Si me muero, a eso vengo, a morirme donde pueda. Llevadme arrastrada, pero yo no voy a un hotel ni nada». Durante horas se quedó sentada en un banco a escasos metros del que fue durante los últimos meses su hogar. Se hizo noche y las temperaturas comenzaron a descender. Pero ella se negaba a abandonarlo. «Llevadme donde queráis, pero no voy a una residencia», le decía a los medios de comunicación que le grababan.

Tras unas horas sentada en ese banco, llegó un médico forense, que revisó su estado se salud y ante las bajas temperaturas y principio de hipotermia le ha recomendado ingresar en un hospital, a lo que finalmente accedió. La anciana, que recibió el alta del Hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón tras un cuadro de hipotermia, pasó el resto de la noche en el domicilio de unos amigos en Brunete. Pero esta mañana ha vuelto a la calle. Y ha vuelto a ocupar un banco para denunciar públicamente que se ha quedado en la calle porque los documentos que le obligaron a firmar y que no entendía. En declaraciones a Europa Press, la mujer ha indicado que lo que desea es regresar a su vivienda. «¿Por qué no se me ha defendido como Dios manda?. Es una canallada. No hay derecho a esto». Mary considera que la «han quitado» la llave de su casa, y que un cerrajero ha cambiado la cerradura. «He dejado la manta eléctrica en la cama y la nevera encendida», ha añadido.

El abogado de Mary ha subrayado que la mujer «no se va a quedar en la calle» y tendrá que aceptar alguna de las opciones que tiene sobre la mesa. Pero Mary tiene intención de pasar otra noche en el banco y parece que «es imposible quitárselo de la cabeza». La mujer no quiere la plaza que desde hace tiempo le ha ofrecido el Ayuntamiento de Pozuelo, a través de Servicios Sociales, en una residencia, según ha confirmado la alcaldesa del municipio, Susana Peréz Quislant. No obstante, su letrado ha señalado que esta es una de las opciones que están sobre la mesa o asentarse en el domicilio de algunas de sus amistades.

La mujer llegó a denunciar que su nieto vendió su casa, según ella, sin su consentimiento, al otorgarle un amplio poder notarial relativo a sus propiedades. El 11 de julio del 2017, se celebró el juicio contra el nieto de la afectada por un delito continuado de estafa y alternativamente un delito continuado de apropiación indebida. Pero finalmente, quedó absuelto. Entonces, la mujer ya denunció que su familiar no le había dejado «ni para comprar el pan». Su nieto, según la denunciante, se hizo «con casi 2 millones de euros» de su abuela entre dinero y propiedades y vendió su propio dúplex de Pozuelo «sin su consentimiento por unos 420.000 euros».

El abogado ha recordado llevan la defensa de Mary desde hace «ocho meses» y consiguieron parar el alzamiento de la casa durante un tiempo. Asimismo, ha asumido que el caso estuvo judicializado pero se perdió en dos instancias; sin embargo, en los próximos días su representación legal valorará presentar un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional.