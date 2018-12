Casado, dispuesto a ceder consejerías a Vox en el Gobierno del PP en Andalucía

0

04/12/2018 14:08 h

Pablo Casado ya coquetea con Vox. Desde Radio Nacional de España, el líder del Partido Popular ha lanzado un mensaje directo a los de Santiago Abascal. No descarta cederles alguna consejería en un hipotético Gobierno del PP en Andalucía. Casado no ha mostrado en ningún momento recelo en pactar con la formación de ultraderecha. De hecho, el secretario general de los populares intentaba desviar los calificativos de radicales hacia otros partidos. Casado asegura que le preocupan los partidos que «llevan situados fuera de la Constitución varios años y nadie ha dicho nada», refiriéndose así a Podemos que, dice, lleva fuera de la Carta Magna «varios años, diciendo desde que hay que favorecer la nación catalana, hasta acabar con la monarquía parlamentaria y pedir la república».

Durante un encuentro con periodistas, Casado ha recalcado que para los suyos la «frontera» para poder «colaborar con un partido es la Constitución». «Todo lo que quepa en la Constitución se puede hablar, todo lo que esté fuera, no se puede hablar». En este sentido, cree el líder de los populares que Vox todavía no ha establecido cuál es su programa dentro de una institución. «Quiero decir una cosa muy clara, somos el partido líder de centro derecha y no vamos a valorar lo que propongan otros partidos. Sí vamos a decir lo que estamos dispuestos a hablar con otros partidos y eso tiene que ser dentro de la ley, de la Constitución, de la defensa de la unidad de España y de la igualdad de oportunidades entre los españoles», ha sentenciado Casado.

Sin embargo, los periodistas presentes en la recepción han reiterado al popular la intención de los de Vox de transformar el Estado autonómico en un estado unitario, con un solo Gobierno y un solo Parlamento para toda España. Casado ha lanzado balones fuera. Asegura que ya ha trasladado a Santiago Abascal y a los suyos que el Estado autonómico «está en la Constitución».