¿Viajas este fin de semana a Madrid? Así (no) podrás entrar en coche al centro

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia LA VOZ

30/11/2018 14:07 h

Ir en coche a Madrid dejará de ser lo mismo a partir de este viernes. Se acabó entrar conduciendo por la Gran Vía o bajar por Recoletos y el Paseo del Prado para ver las fuentes de Cibeles y Neptuno o el Museo del Prado. El ayuntamiento de la capital blinda el centro desde la medianoche de este 30 de noviembre para elimina el tráfico de paso y reducir así la contaminación en la zona un 40 por ciento. Lo hará, eso sí, con una primera fase sin multas.

Hasta 472 hectáreas de superficie, prácticamente la totalidad del distrito Centro, se verán afectadas. El objetivo, según la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, es «reducir la contaminación, el ruido y mejorar el reparto del espacio público». En este espacio estará restringido el tráfico de los vehículos, excepto residentes, transporte público, los vehículos de determinados colectivos necesarios para la 'vida' del distrito y los menos contaminantes, según los distintivos ambientales de la DGT, que se recomienda llevar en el parabrisas hasta que comience a ser obligatorio, el próximo 24 de abril de 2019, según la ordenanza de Movilidad Sostenible.

#BuenosDias #Madrid. Hoy se pone en marcha la zona de bajas emisiones Madrid Central. Se trata de una zona de 472 hectáreas, prácticamente la totalidad del distrito de Centro. Se limitará el acceso y la circulación de vehículos.

Mas información 👇https://t.co/D8nkl5FTti pic.twitter.com/AfHtRkFEMl — Policía de Madrid (@policiademadrid) November 30, 2018

La primera fase será informativa, con controles manuales de Policía Municipal y Agentes de Movilidad, esto es, lo que rige fundamentalmente desde este viernes es la señalización vertical y horizontal, aunque todas las cámaras estén ya instaladas. Los policías informarán de las normas de Madrid Central. En enero entrará en funcionamiento el control automático con dos meses de notificaciones de las infracciones sin multas.

La zona de aplicación Madrid Central

La circunvalación de rondas, bulevares y el eje Prado-Recoletos marcan el perímetro de la zona libre de vehículos. Estas son las calles Alberto Aguilera, glorieta de Ruiz Jiménez, Carranza, Sagasta, glorieta de Bilbao, Génova, plaza de Colón, Paseo de Recoletos, plaza de Cibeles, Paseo del Prado, plaza de Cánovas del Castillo, glorieta de Carlos V, Ronda de Atocha, Ronda de Valencia, glorieta de Embajadores, Ronda de Toledo, glorieta de la Puerta de Toledo, Ronda de Segovia, Cuesta de la Vega, Mayor, Bailén, plaza de España, Princesa y Serrano Jover.

Se ha pintado en la calzada una doble línea roja que señala el perímetro de Madrid Central. Por la zona delimitada pasan más de 70 líneas de la EMT, seis de Metro y nueve de Cercanías. Hay además 59 paradas de Bicimad, 27 paradas de taxi y una decena de empresas de carsharing, junto a 9.000 plazas de rotación y 4.000 plazas en aparcamientos disuasorios en la ciudad.

¿Cómo harán los que viajen desde Galicia?

Son muchos los gallegos que se desplazan normalmente en coche hasta la capital del país. Más aún en estas fechas, con la decoración de Navidad ya instalada, los habituales musicales que hacen de la ciudad un referente europeo, conciertos o eventos deportivos. Este mismo domingo, el Deportivo visitará el campo del Rayo Majadahonda, por lo que se prevé un importante desplazamiento de aficionados a Madrid.

Todos los caminos de Galicia a la capital confluyen en la A-6. Continuar en Puerta de Hierro hacia Moncloa y continuar por la calle Princesa o subir por el Paseo de Francisco de Sales será garantía de multa en cuestión de meses. La opción más aconsejable es tomar la salida a la M-30 en dirección Badajoz. Una vez en la circunvalación, se evitará la zona del centro.

De Madrid Central se salva, por ejemplo, toda la zona inferior a las Rondas de Toledo y Atocha o la parte superior a la Plaza de Colón. Pero siguen siendo partes de la ciudad con dificultades para el aparcamiento. La almendra central, el área de la capital rodeada por la circunvalación M-30, cuenta con zona ORA y, en muchas ocasiones, aparcamiento reservado a residentes. Para dejar el coche, lo mejor será acudir a zonas de párking disuasorio y emplear transporte público o estacionar en los distritos que circundan la circunvalación, como Usera, Puente de Vallecas o Carabanchel.

Aparcar en el centro

Una de las grandes dudas para los no residentes es entrar en el centro para estacionar en un párking. Podrán hacerlo los coches que lleven la etiqueta medioambiental puesta. Los B y C pueden acceder a Madrid Central sin estar empadronados y dejan su coche en un aparcamiento. Sin embargo, no podrán cruzar el perímetro de Madrid Central sin entrar a un aparcamiento.

Los que tengan una habitación de hotel reservada pueden circular por Madrid Central hasta llegar al lugar de alojamiento y dejar el coche en el aparcamiento que disponga, después de notificar a la dirección del establecimiento.