El Gobierno impulsa su intrincada reforma de los aforamientos

«Sobre la profundidad del asunto no me puedo pronunciar, pero Navantia ha dado una respuesta bastante razonable», destaca la vicepresidenta, Carmen Calvo

El Gobierno sale en defensa de Navantia. Tras las graves acusaciones vertidas por Noruega, achacando el hundimiento de la fragata Helge Instad, construida en Ferrol, a un error de diseño, esparciendo así dudas sobre la calidad del astillero gallego, la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, ha respaldado las explicaciones de Navantia, aunque sin censurar la denuncia de los escandinavos, con la intención de no airear un posible conflicto diplomático. «Sobre la profundidad del asunto no me puedo pronunciar, pero Navantia ha dado una respuesta que me parece bastante razonable. Está en los términos absolutamente correctos. Navantia es muy importante en el mundo», comentó a una pregunta formulada por este periódico a la conclusión del Consejo de Ministros.

