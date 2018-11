Duque ignora las huelgas estudiantiles en Cataluña: «No lo sé, no he estado en Barcelona ni lo he leído»

0

30/11/2018 18:28 h

A Pedro Duque no le constan las movilizaciones que han paralizado las universidades de Barcelona durante esta semana. «No lo sé, no he estado en Barcelona ni lo he leído», reconoció el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades a su llegada al Consejo de Competitividad de la Unión Europea (UE) que se celebra este viernes en Bruselas. Este jueves, unos 8.000 empleados de la Generalitat y estudiantes, según la Guardia Urbana de Barcelona, y cerca de 30.000, según los organizadores, se manifestaron en la ciudad para exigir que el gobierno catalán revierta los recortes aplicados desde 2010 en la sanidad, la enseñanza y la función pública.

El ministro evitó pronunciarse también sobre la decisión del Ejecutivo de solicitar al pesquero español Nuestra Madre de Loreto dirigirse a las costas libias con los 12 inmigrantes que rescató la pasada semana. «La verdad es que no he leído nada sobre esto, no sé cual es la decisión ahora mismo y no puedo comentar de una cosa que no sé», indicó Duque, recoge la agencia Efe.

Mientras negocia soluciones alternativas con Italia y Malta, el Gobierno español pidió al barco de Santa Pola (Alicante) que se dirigiera al puerto libio de Al Khums, considerado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) un puerto no seguro.

Duque anunció «cambios en la ponderación de los currículos» para garantizar la «equiparación completa» entre hombres y mujeres en materia de investigación, que se incluirán en la reforma de la Ley de Universidades. La reforma universitaria, ha añadido, debe pasar también por otras mejoras que están «entrelazadas» y complementan la cuestión financiera, como son la rendición de cuentas, la responsabilidad de los profesores de tener una carrera investigadora estable, la movilidad y la internacionalización, entre otros.

También la «equiparación completa» entre hombres y mujeres en el campo de la investigación es un reto que persigue el Gobierno, aunque no puede lograrte «en un año», para lo que se consideran medidas que permitan a la mujer tener una mayor presencia en la parte alta de la jerarquía, como son los rectorados o el liderato de proyectos de investigación.