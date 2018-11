La tripulación del pesquero que rescató a 12 inmigrantes en Libia critica la inacción del Gobierno

0

redacción / la voz 29/11/2018 05:00 h

Hoy hace una semana que el pesquero Nuestra Madre Loreto rescataba a doce inmigrantes procedentes de Libia. Navegan en dos pateras que se encontraban cerca del barco español. Se tiraron al mar cuando varias patrulleras del país africano decidieron interceptarlas. Han pasado siete días y el pesquero español sigue sin tener autorización para desembarcar a los rescatados en un puerto seguro. «Aquí no ha llamado nadie. No sabemos nada, es la peor situación» afirmó ayer en una conversación telefónica vía satélite con Efe Vicente Sempere, el segundo patrón del barco, que tiene su base en el puerto alicantino de Santa Pola.

Veintiséis personas -14 tripulantes y 12 inmigrantes- conviven en el reducido espacio de Nuestra Madre Loreto. «Están bien de salud. Duermen en el pasillo y les damos de comer. Pero están muy mareados y vomitan todo el rato, es normal no están acostumbrados. Nosotros no podemos hacer más. No somos médicos, este es un barco pequeño», recordó el segundo patrón.

Responsable de varias oenegés aseguraron ayer que la situación es ya de emergencia. Solo quedan víveres y combustible para seis días. «En ningún caso deben ser devueltos a Libia ya que supondría violar la ley internacional. Si fuera así España podría ser denunciada y debería por tanto enfrentarse a la justicia internacional», explicó un responsable de la nueva coalición United4med formada por los barcos humanitarios Open Arms (España), Sea Watch (Alemania) y Mediterránea (Italia).

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, volvió a reclamar ayer la colaboración del Gobierno de España para que preste su ayuda, a través de medios del Ejército como las fragatas, si el pesquero de Santa Pola Nuestra Madre de Loreto no encuentra un puerto cercano donde poder atracar. También reiteró el ofrecimiento del Gobierno valenciano para recoger a los 12 migrantes rescatados a 80 millas de la costa norte de Libia, el pasado jueves.

«Intensas gestiones»

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo señaló ayer que el Ejecutivo continúa «realizando intensas gestiones diplomáticas» para resolver la situación del pesquero. Además de establecer contactos con las autoridades libias, precisó que se está realizando gestiones ante los gobiernos de Italia y Malta, cuyas costas están próximas al lugar donde se encuentra el barco «con el fin de favorecer una solución alternativa, rápida y satisfactoria».

El PP y Ciudadanos se mostraron ayer muy críticos con la actuación del Gobierno en este caso. «Deben aplicar los protocolos y coordinar con la UE una solución», señaló la portavoz parlamentaria de los populares, Dolors Montserrat, partido que ha registrado en el Congreso una batería de preguntas en la que pide explicaciones al Gobierno. «Seguimos con los bandazos típicos de Pedro Sánchez», afirmó el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.