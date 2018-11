El Gobierno aprovecha las huelgas en Cataluña para pedir el apoyo a los Presupuestos; el PP y Ciudadanos para pedir la aplicación del 155

0

29/11/2018 19:01 h

Miles de médicos, profesores, bomberos, estudiantes y trabajadores públicos de Cataluña han vuelto a tomar las calles. Su protesta tiene en común la queja por los recortes y sus gritos y petardos han encontrado rapidamente eco en la arena política.

Desde el propio Govern, interpeleado por los manifestantes, interpretan las protestas como una consecuencia de la falta de presupuesto y de la «infrafinanciación que vive Cataluña». Así lo ha asegurado este jueves la consejera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, que ha insistido en que «se están poniendo todos los esfuerzos en estas medidas de negociación». El propio presidente, Quim Torra, se ha reunido en las últimas horas con varios de sus consejeros para abordar las movilizaciones de protesta.

Desde Madrid las protestas sirven de acicate para volver a hablar de presupuestos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, espera, tal y como recoge Europa Press que las protestas contra los recortes lleven a ERC y el PDeCAT a reflexionar sobre la necesidad de que apoyen los Presupuestos Generales del Estado para 2019 porque, a su juicio, «no tienen excusa» para no hacerlo. Montero tacha de «contradictorio» que, por un lado, desde la Generalitat se pidan más recursos al Estado para y, por otro, se bloquee el mecanismo que permitiría su aprobación es decir el proyecto presupuestario. «Acusan al Gobierno de España y al resto del Estado de no aportar recursos suficientes para Cataluña, pero por otra parte se niegan a apoyar los Presupuestos o intentan plantear cuestiones que saben que el Gobierno no va a apoyar y, por tanto, se autoexcluyen del debate», ha explicado.

En la misma línea se ha manifestado la vicepresidenta del Gobierno, que ha invitado a los independentistas catalanes a que apoyen los Presupuestos en los que trabaja el Ejecutivo porque «serán buenos para Cataluña» y contribuirán a dar respuesta a las necesidades de buena parte de los catalanes. «Llevamos mucho tiempo diciendo algo que creo que hoy cobra mucho sentido. Hemos de ser leales, pero también trabajar por los problemas de Cataluña. Nosotros estamos en esa disposición porque es lo que importa en la política y lo que importa para cualquier gobierno», ha subrayado Calvo, informa Europa Press.

Casado pide «recuperar la autonomía» de Cataluña

El presidente del PP, Pablo Casado, ha instado este jueves a «poner orden» en Cataluña, «que no da más de sí», y volvió a pedir la aplicación del artículo 155 de la Constitución de «inmediato» para «recupera la autonomía», ya que, según ha dicho, la Generalitat «se ha dedicado a gastar el dinero público en el procés en vez de atender a las demandas sociales de los ciudadanos».

El líder del PP ha señalado que esas huelgas «ya no son porque España nos roba, ya no es culpa de Madrid, ya no hay un enemigo exterior al que echarle la culpa». «A la Generalitat se le ha ido su autonomía de las manos», ha señalado. Casado, en un acto electoral en Málaga, ha asegurado que hay que «recuperar la autonomía de Cataluña», porque, en su opinión, «la Generalitat es incapaz de responder a los mínimos baremos en asuntos sociales, políticas sanitaria y educativas o respeto a su función pública». «Mientras abren embajadas tienen colapsadas las listas de esperas, mientras adoctrinan en los colegios tienen el nivel educativo por los suelos, mientras crean el consejo estatal de la república, tienen la dependencia abandonada, y mientras pagan el alquiler de la mansión de Waterloo --del expresidente Carles Puigdemont-- no pueden pagar las pagas atrasadas a los funcionarios».

Ciduadanos también ha reaccionado a las protestas. La líder de la formaciín en Cataluña, Inés Arrimadas, ha anunciado que su grupo ha pedido la comparecencia «urgente» del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el pleno del Parlament sobre las huelgas que se están produciendo esta semana. «Llevamos cuatro días de huelga y Torra ni está ni se le espera», ha criticado en rueda prensa, y ha sostenido que, a su juicio, la situación en Cataluña es insostenible. También ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no intervenga para solucionar el «desgobierno» en Cataluña y ha insistido en la necesidad de que haga el requerimiento previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.