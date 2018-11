El Constitucional admite a trámite el recurso contra la reprobación del rey

0

La Voz de Galicia paula de las heras

madrid / colpisa 29/11/2018 05:00 h

El Tribunal Constitucional acordó ayer por unanimidad admitir a trámite el recurso del Gobierno contra la moción del Parlamento catalán que reprobó al rey por su actuación en el «conflicto catalán» y reclamó la abolición de la monarquía. El Consejo de Estado avisó el pasado 26 de octubre al Ejecutivo de que no veía visos de inconstitucionalidad en la iniciativa, impulsada por En Comú Podem y respaldada por las fuerzas secesionistas catalanas. Sin embargo, Pedro Sánchez optó por seguir adelante con la impugnación.

El máximo intérprete de la Carta Magna aún debe decidir sobre el fondo del asunto, pero, de momento, la respuesta del Ejecutivo ha pasado un primer filtro. El Gobierno ya admitió en su día que, al margen de que el texto de la Cámara catalana careciera de relevancia jurídica y de que de él no se desprendiera efecto legal alguno, acudía al Tribunal Constitucional porque lo consideraba políticamente conveniente. En el PSOE, sin embargo, no faltó quien calificó de arriesgada la jugada y advirtió de que un fallo del tribunal de garantías que fuese en contra se podría entender no como un varapalo a Sánchez, sino a la monarquía, precisamente la institución que se trata de proteger.

En los últimos meses, tanto Podemos como las fuerzas independentistas han puesto en marcha una estrategia de desgaste de la Corona. Pablo Iglesias, que durante un tiempo dejó a un lado su agenda republicana, argumentó el mes pasado que ha llegado el momento de abrir un debate sobre la forma de Estado. Izquierda Unida avisó de que llevaría mociones similares a la del Parlamento catalán y a la que también aprobó el consistorio de Barcelona a diversos ayuntamientos. Y ya han sido varios los intentos de estas fuerzas de abrir en el Congreso una comisión de investigación sobre los negocios del rey Juan Carlos.

Estabilidad institucional

La semana pasada, Izquierda Unida incluso escribió una carta al antiguo monarca para pedirle que comparezca a petición propia en la Cámara Baja y dé su versión sobre las actividades irregulares que describió su amiga Corinna zu Saynt Wittgenstein al excomisario Villarejo, acusado de extorsión y en prisión preventiva.

El PSOE está decidido a jugar la carta de la estabilidad institucional, pero, por si acaso, hace unas semanas envió un escrito a sus agrupaciones para dejar claro cuál es la consigna de Sánchez: nada de votar a favor de las iniciativas republicanas.

Ayer, En Comú Podem reaccionó a la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite la impugnación del Gobierno contra la reprobación del rey diciendo que evidencia que el Ejecutivo utiliza al alto tribunal como «escudo» de la «decadencia» de la monarquía. Añadió que a España le «está costando muchísimo» que la jefatura del Estado «pase por los filtros de la democracia que debería pasar».