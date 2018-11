Primera víctima mortal de un patinete eléctrico en España

gladys vázquez

Furor por los patinetes eléctricos: ¿por dónde pueden circular? Este tipo de vehículos se ven cada vez más en Galicia, pueden alcanzar los 30 kilómetros por hora, pero en realidad están en un limbo legal. Cada concello debe establecer si pueden viajar por el asfalto, las aceras o los carriles bici Gladys Vázquez / Jorge García

Los partidarios de estos vehículos piden una regulación y también que los usuarios hagan un uso responsable

Dos jóvenes observan los patinetes que Jacobo García tiene ordenados frente al escaparate de su establecimiento en pleno paseo marítimo de A Coruña. «¿A cuánto van?», le preguntan. No se refieren al precio del alquiler, sino a la velocidad. «A 25 kilómetros por hora», les contesta el gerente de Tour Coruña. «¡Qué poco!», le dice uno de los chavales. «Los tienes limitados, ¿no? En bicicleta vamos más rápido», completa el segundo. Aun así, están interesados y alquilan un par de patinetes durante una hora. «Por favor, escribid que no los eliminen. No le hacemos daño a nadie», nos dicen mientras salen directos al carril bici. Y es que esa es la norma de esta tienda. «Todo el mundo nos pregunta por dónde pueden usar el patinete. Nosotros lo limitamos al carril bici. Les decimos que no se acerquen a los peatones. Aunque por esta zona a veces es imposible».

