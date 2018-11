Detenida una joven de 19 años por la muerte de la menor apuñalada en Alcorcón

La madre de la víctima asegura que la chica recibía amenazas de la nueva novia de su ex pareja

Redacción / Efe 27/11/2018 08:48 h

La Policía Nacional ha detenido a una joven de 19 años acusada de matar este domingo de una puñalada a una menor de 17 años en la localidad madrileña de Alcorcón. Fuentes policiales han confirmado a Efe la detención de la chica, a la que se atribuye la muerte de la joven, que apareció el domingo herida en el abdomen en plena calle y que falleció horas después en el Hospital Fundación de Alcorcón. La agresión se produjo poco después de las 22.00 horas en el interior de un local ubicado en la confluencia de la calle Desmonte con la calle Cuenca de Alcorcón, cerca de donde la joven fallecida vivía con su actual pareja. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario por lo que no ha trascendido la identidad de la persona detenida.

El padre de la joven apuñalada mortalmente aseguró anoche que su hija le contó que recibía «amenazas» a través de WhatsApp de la novia de su expareja, aunque la última vez que habló con ella, el pasado sábado, le dijo que «lo tenía controlado» y que «había dejado de amenazarla».

«Nadie creía que podía llegar a una tontería como esta», porque su propia hija le había dicho que «está zumbada, está loca, que son solo palabras». «Cuando me dijo que estaba amenazada le pregunté si quería que lo hablara con la chica o con el padre de la chica, que me comentó que trabaja en Guardia Civil. Entonces creo que son gente buena», narró el padre, quien explicó que su hija le dijo que no hiciera nada, que «lo tenía controlado».

El padre también ha relatado, como recoge Efe, que una amiga de su hija le contó en las últimas horas que mientras estaba hablando con su hija por teléfono, alguien llamó a la puerta y la amiga «pudo oír cómo la mataron» y ella «cree que era esta chica».