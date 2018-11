Las protestas sociales sitúan a Torra ante la realidad autonómica

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia cristian reino

barcelona / colpisa 26/11/2018 05:00 h

El presidente de la Generalitat, en su toma de posesión, advirtió con un otoño caliente en la calle como consecuencia de los aniversarios de los hechos de octubre, los encarcelamientos de los líderes del desafío independentista y las acusaciones de la Fiscalía por el 1-O. Este otoño, desde el punto de vista del independentismo, está siendo más bien templado en lo que a movilizaciones se refiere. Incluso alguna protesta se le ha vuelto en contra a Torra y activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) o de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ya han pedido su dimisión por no dar pasos hacia la república. Sin embargo, donde se le está empezando a calentar la calle al dirigente nacionalista es en el flanco social.

El jefe del Ejecutivo catalán afronta a partir de hoy su primera huelga desde que accedió al cargo el pasado mayo. Los médicos de atención primaria han convocado un paro de una semana para reclamar más personal y mayor poder adquisitivo. El jueves se sumarán los profesores. La huelga de los galenos llega días antes de la que han convocado los sindicatos de funcionarios para el 12 de diciembre. Los empleados públicos reclaman la devolución de las pagas extras que la Administración catalana les adeuda desde los duros recortes aplicados por el expresident Artur Mas en el 2013 y el 2014 en plena crisis económica.

Las huelgas sitúan a Quim Torra ante el espejo de la realidad autonómica, afirma un exdiputado de Esquerra en el Congreso. El presidente de la Generalitat arrancó la legislatura haciendo dos promesas: hacer efectiva la república y restituir al expresidente Carles Puigdemont. Ninguna de las dos ha sido posible, lo que ha enfurecido a los sectores más radicales del independentismo que ya pitan y abuchean en actos al jefe del Ejecutivo catalán por su inacción republicana. Inacción en la gestión es lo que le achacan los sectores sociales que le piden que centre su atención gubernativa en el día a día. Menos retórica republicana y más gestión, reclaman.

Sin presupuestos

Torra necesita poder vender alguna iniciativa social, pero para eso necesita aprobar los Presupuestos autonómicos. Y ese se antoja un caballo de batalla muy duro, porque las cuentas no salen en el Parlamento catalán. Esa es la otra realidad autonómica contra la que se da de bruces el presidente de la Generalitat a los seis meses de su toma de posesión, que llegó casi por sorpresa tras los intentos fallidos de investir a Carles Puigdemont, Jordi Turull y Jordi Sànchez. Mientras el líder soberanista se encuentra más cómodo impulsando entidades paralelas a la Administración catalana, como el consejo para la república de Puigdemont o el foro de debate sobre el proceso constituyente que encabeza Lluís Llach, los grupos parlamentarios se preparan para negociar partida a partida, como llevan haciendo desde 1980. El problema para el Gobierno catalán es que ya no tiene mayoría absoluta y tiene la Cámara autonómica casi paralizada en cuanto a propuestas legislativas. Por dos razones. Porque la CUP se niega a aprobar unas cuentas que remiten al autonomismo y en segundo lugar porque (Junts per Catalunya) JxCat y Esquerra tienen hoy cinco diputados menos que los que obtuvieron hace un año en los comicios del 21 de diciembre debido a sus guerras internas y la negativa de los neoconvergentes a sustituir a los diputados suspendidos por el juez Llarena (Puigdemont incluido).