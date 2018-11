El PP no recurrirá el decreto ley sobre la exhumación de Franco

0

26/11/2018 17:43 h

El mismo día en que finaliza el plazo para interponer recurso ante el Constitucional contra la exhumación de Franco aprobada por el Gobierno a finales de agosto, el principal partido de la oposición, el PP, ha confirmado que no recurrirá el decreto ley elaborado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El vicesecretario de Organización de la formación, Javier Maroto, ha explicado que lo «inadecuado» era aprobar ese decreto ley por procedimiento de urgencia. Al no usar el Gobierno esa vía, los populares entienden que ya no es necesario acudir al Alto Tribunal. «Nuestra decisión es no recurrir ese real decreto porque no se va a aprobar por urgencia. Nosotros siempre nos hemos opuesto a las formas, no al fondo de la cuestión. Por eso nos abstuvimos y mantenemos nuestra posición», ha explicado.

No obstante, Maroto ha dirigido varios dardos al Ejecutivo socialista, al que acusa de estar «permanentemente» tratando de «retorcer lo que muchos españoles dieron ya por solventado» en su convivencia diaria. «Este debate solo pretende desviar la atención. Nadie está a favor de la dictadura de Franco, ni de esta ni de ninguna otra. Nadie en el PP está a favor de algo así porque todos en el PP creemos en una España democrática, sin vínculos con la dictadura», ha añadido.

Abstención en el Senado

Los populares insisten en una posición, la abstención, que ya mantuvieron la semana pasada en el Senado, donde se aprobó una condena al franquismo y a los actos de exaltación de la dictadura, sin ningún voto en contra pero con 136 abstenciones de senadores del PP, Ciudadanos, UPN y Foro.