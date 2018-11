España, nuevo paraíso para la recolección de datos personales

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Redacción / la voz 24/11/2018 05:00 h

Resulta sorprendente que una reforma legislativa cuyo objetivo es reforzar la privacidad y la protección de los datos personales en Internet acabe abriendo la puerta a justo todo lo contrario: la autorización a recopilar datos sin el consentimiento previo de los ciudadanos para elaborar perfiles ideológicos con los que bombardearlos con propaganda política. Tal paradoja es la que ha generado el Parlamento español con la aprobación, el pasado miércoles en el Senado, de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, a la que le han añadido en el nombre y Garantía de los Derechos Digitales.

¿Por qué se cambia la ley de protección de datos?

La modificación de la ley de protección de datos, de 1999, obedece al intento de adaptarla al Reglamento General de Protección de Datos de la UE, en vigor desde mayo del 2016 y de obligado cumplimiento desde mayo del presente año. La norma comunitaria pretende reforzar la privacidad y protección de los datos de los internautas, y obliga a todas las empresas, organizaciones, asociaciones y entidades de todo tipo que operen en Europa .

¿Qué datos se pueden utilizar?

La normativa europea solo autoriza el tratamiento de aquellos datos para lo que el ciudadano haya dado su consentimiento expreso, para la ejecución de un contrato del que el interesado sea parte, para el cumplimiento de una obligación legal por parte de quien controle los datos personales, cuando sea necesario para proteger los intereses vitales del afectado, y siempre que haya un interés legítimo del responsable de los datos, salvo que afecten a derechos y libertades de la persona, especialmente cuando se trate de un niño. Y también cuando el tratamiento sea necesario para acometer una tarea en interés público.

¿Permite la nueva ley recopilar datos personales sin permiso?

En general no, con una única excepción: la de los partidos, coaliciones y agrupaciones electorales. Para permitirlo, la ley incluye, en su disposición final tercera, una modificación del artículo 58 de la Ley del Régimen Electoral General que califica de «interés público» la «recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales». De esta forma se recurre a uno de los supuestos fijados en el reglamento comunitario, el del interés público, para dar cobertura al tratamiento de datos sin consentimiento que se autorizará en los párrafos posteriores del artículo 58 bis. Para evitar problemas, el legislador añade la coletilla de que esa recopilación de datos se autoriza «únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas». Pero no se precisa qué son «garantías adecuadas», así que esa limitación es tan ambigua que tal y como está redactada es más un brindis al sol.

¿Ampara la UE la recopilación de datos de interés político?

Claramente no, aunque el Parlamento español intente camuflarlo con la declaración de «interés público». Pero en una resolución aprobada el pasado mes de octubre por el Parlamento Europeo se prohíbe específicamente «la elaboración de perfiles para fines políticos y electorales, y el uso de información sobre el comportamiento en Internet que pueda revelar preferencias políticas».

¿Permite la ley crear perfiles ideológicos con datos de Internet para envíos personalizados de propaganda electoral?

Aunque no lo diga con esas palabras, es evidente que sí. El apartado 2 del mencionado artículo 58 bis de la ley electoral faculta a los partidos y agrupaciones electorales para «utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el período electoral». Y, obviamente, ese uso de los datos personales no se hace en el vacío, sino con una finalidad evidente, autorizada en el apartado 3 del mismo artículo, la de enviar «propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería», es decir desde el correo electrónico hasta mensajes por WhatsApp. No hace falta decir más para concluir que la combinación de ambas posibilidades lleva a la elaboración de perfiles ideológicos con los datos recabados, la segmentación del electorado y el envío personalizado de la propaganda. El mismo artículo obliga a los partidos y coaliciones a identificar estos envíos como de propaganda electoral. La única salvaguarda para los ciudadanos es que todos los envíos deben facilitar «al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición», es decir de no recibir más comunicaciones de este tipo.