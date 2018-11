El viaje de Sánchez a Cuba da oxígeno diplomático al presidente Díaz-Canel

0

La Voz de Galicia paula de las heras

la habana / colpisa 23/11/2018 08:20 h

Pedro Sánchez aterrizó este jueves en Cuba con la intención de «normalizar» las relaciones políticas, reforzar los lazos culturales e impulsar las oportunidades de negocio de las empresas españolas en la isla caribeña. Pero el presidente Miguel Díaz-Canel, sucesor de los Castro, entiende su visita como algo más, un balón de oxígeno diplomático y quizá económico en un momento en el que la Administración Trump ha revertido buena parte de las medidas de apertura impulsadas por Barack Obama y en el que sus aliados en América Latina son menos o están debilitados.

Varios días llevan los medios oficiales del país informando de la llegada del jefe del Ejecutivo español. De hecho, no es difícil toparse por la calle con personas conocedoras del histórico viaje, el primero de un presidente español a la mayor de las Antillas desde que en 1986 Felipe González se reunió con Fidel Castro y, quizá lo más importante para el régimen comunista ahora, el primero de un mandatario internacional desde la llegada de Díaz-Canel al poder el pasado abril.

El diario estatal Granma publicaba este jueves una información en la que definía la cita como la confirmación de la «voluntad» de ambos Gobiernos de fomentar el «diálogo» y los «vínculos institucionales». En su versión digital, el citado diario situaba la noticia de la visita de segunda en su portada e informaba de que además de las conversaciones con Díaz-Canel Bermúdez, el presidente del Gobierno español realizará otras actividades en la isla.

Cuba está inmersa en un debate sobre la reforma de su Constitución, pero ni está dando pasos hacia la apertura política ni las reformas económicas pueden calificarse de algo más que tibias. Sin embargo, España entiende que hay que estar bien posicionado para el momento en el que decida dar pasos como los emprendidos por China o Vietnam, países de los que, por cierto, acaba de volver el presidente cubano, y que abrazan el liberalismo económico aunque mantienen la restricción de libertades públicas.

El caso es que el país caribeño aún no está en ese camino y ciertamente hay temor a la libertad de expresión. Basta un breve paseo por La Habana para darse cuenta de cómo pronunciar la palabra disidencia retrae hasta a los más abiertos a hablar del viaje de Sánchez, líder de un país al que consideran «hermano». «Ah, de eso no sé», «No lo puedo comentar», «Eso no nos toca hablarlo a nosotros», son algunas de las respuestas con las que uno se puede encontrar cuando se aborda la decisión del jefe del Ejecutivo de no reunirse con la oposición al régimen, al contrario de lo que hizo Obama en su trascendental viaje del 2016.

