La campaña más argentina de Ciudadanos en Andalucía

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 23/11/2018 13:04 h

¿En qué se parece una catedral y una mezquita? Dos ciudades que comparten nombre, Córdoba, cuentan con dos edificios históricos emblemáticos pero bien diferenciados y que no deberían dar pie al error. Pero sí lo han hecho. Simpatizantes de Ciudadanos en Andalucía promocionaron en redes sociales el mitin del candidato a presidir la Junta, Juan Marín, en Córdoba con una imagen de la catedral de la ciudad argentina. Bajo el lema AhoraSíCórdoba y con una ilumniación que recuerda a la tonalidad naranja característica del partido.

Entre los muchos comentarios que este despiste garrafal ha provocado en redes sociales, destaca el de la candidata de Podemos, Teresa Rodríguez, que se ríe del asunto y relaciona el error a «diseñar una campaña desde Madrid». A Mamen González, portavoz socialista en el Ayuntamiento cordobés, no le ha hecho tanta gracia y recuerda en Twitter que «ya no es porque sea un tema importante en la ciudad, o porque que sea Patrimonio de la Humanidad. Es que si pretendéis representar a algún cordobés/a igual debiérais saber que esa no es nuestra Mezquita-Catedral, que sí es la Catedral de Córdoba, pero de Argentina».

Ya no es porque sea un tema importante en la ciudad, o porque que sea Patrimonio de la Humanidad. Es que si pretendéis representar a algún cordobés/a igual debiérais saber que esa no es nuestra Mezquita-Catedral, que sí es la Catedral de Córdoba, pero de Argentina #AhoraSíCórdoba pic.twitter.com/4yI3U0k7Tv — Mamen González (@Mamengoes) November 22, 2018

Ciudadanos lanzó el pasado jueves una campaña en la que pidió a los andaluces que se conviertieran en protagonistas de sus nuevos carteles de campaña, enviando selfis.