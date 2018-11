La Audiencia Nacional anula los estatutos del sindicato de prostitutas

0

21/11/2018 17:42 h

La creación del sindicato estuvo marcada por la frase de la ministra Valero. «Me han marcado un gol por la escuadra», reconocía la titular de Trabajo al conocer que se había publicado en el BOE la constitución de un sindicato de prostitutas. Hoy Magdalena Valerio se «congratulaba» al conocer que la Audiencia Nacional había decidido anular los estatutos fundacionales del supuesto sindicato de trabajadores sexuales OTRAS.

El Alto Tribunal ha considerado, tal y como indica AFP, que no se puede admitir un sindicato para defender a personas que «por su naturaleza, no pueden ser objeto de un contrato de trabajo válido como es la prostitución po cuenta ajena». Eso sería, a criterio del tribunal, como «reconocer como lícita la actividad del proxenetismo».

Desde OTRAS ya han anunciado que recurrirán la decisión conocida hoy. La secretaria general del sindicato de trabajadoras sexuales, Concha Borrell, ha asegurado que la decisión de la Audiencia Nacional no afecta a su trabajo y que se van a replantear cambiar sus estatutos para adaptarlos al fallo. Borrell, que ha hablado esta mañana «de crónica de una muerte anunciada», ha anunciado que este mismo sábado celebrarán una reunión para decidir si cambian los estatutos, tal y como recoge EFE.

Borrell también ha calificado de «difamatorias» las acusaciones al sindicato de querer legalizar el proxenetismo y ha añadido que son «un sindicato de trabajadoras sexuales, y no de prostitutas» y que no quieren «tratantes» a su alrededor. «En el siglo XIX la hostelería no era sindicable, la minería no era sindicable, la industria no era sindicable. Para eso nacieron los sindicatos», manifestó ante la prensa.