Pedro Sánchez reconoce que sin presupuestos su «vocación de agotar la legislatura se verá acortada»

20/11/2018

Pedro Sánchez, ha reconocido hoy que, si no consigue sacar adelante los presupuestos del 2019, su «vocación de agotar la legislatura» se verá «acortada». El presidente del Gobierno se ha pronunciado así durante su intervención en un foro económico organizado por The Economist, en la que ha añadido que la convocatoria electoral la decidirá «solo en base a un único objetivo: al interés general del país» no «en beneficio» de su partido «ni de nada más».

Estas declaraciones llegan un día después de que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, abriese la puerta a la posibilidad de un «súper domingo» electoral el 26 de mayo con elecciones generales, europeas, autonómicas y locales. En este sentido, Sánchez ha subrayado, que como presidente del Gobierno, decidirá cuándo convocar elecciones generales «en base a un único interés, el interés general del país». «No lo voy a a hacer ni en aras del interés de mi partido ni por supuesto porque lo indique mi partido u otro», ha enfatizado.

En todo caso, ha asegurado que su «vocación» sigue siendo intentar llegar a acuerdos con «todos los grupos», si bien ha lamentado que PP y Cs no quieran saber «absolutamente nada» de las cuentas públicas y que los partidos independentistas planteen «exigencias que nada tienen que ver» con los Presupuestos y que son «imposibles de asumir por un presidente del Gobierno de cualquier estado democrático de derecho».

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que cree «necesario» aprobar los presupuestos porque él asumió los del Gobierno del PP, que no eran suyos y «continuaban en la senda de recortes del estado de bienestar». Ha dicho que lo que está haciendo el PP es «equivocado» y ha considerado que, probablemente hasta que no haya unas elecciones y se vea «si el PP sobrevive al sorpaso, si es que lo hay» será «imposible que llegue a acuerdos» porque «como están en campaña permanente son incapaces de avanzar».

Sánchez ha asegurado que «no es conveniente para el país» que haya partidos «en campaña permanente» y se ha referido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, al que, ha dicho, «honestamente» no conoce. «Hay partidos que el día de la moción de censura se les paró el reloj», ha continuado el presidente del Gobierno quien ha añadido que «todos» los partidos deberían trabajar por la «utilidad» de la representación parlamentaria que tienen porque «ha empezado una legislatura nueva».

Ha mostrado asimismo su preocupación por los «brotes de ultraderecha» que «estamos empezando a ver» y ha dicho que «tienen mucho que ver» con la «oposición irresponsable» que están haciendo PP y Ciudadanos. «Les pediría que hagan una reflexión sobre su estrategia política», ha aseverado el jefe del Ejecutivo, pa quien «abandonar la moderación es arriesgado y peligroso» porque «alientan el auge ultraderechista». «Que moderen su discurso para no alimentar estos brotes», ha concluido.