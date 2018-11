Luis Alfonso de Borbón ensalza en sus redes la «insuperable obra» de Franco

0

Redacción 20/11/2018 17:45 h

En pleno debate por el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos y por la devolución al patrimonio público del pazo de Meirás, en Sada, la familia del dictador y la Fundación Francisco Franco han publicado un año más una esquela en recuerdo del dictador, fallecido el 20 de noviembre de 1975, un recordatorio que se ha hecho viral gracias a su bisnieto más conocido, Luis Alfonso de Borbón, quien lo ha difundido en sus redes sociales con un mensaje que ha generado miles de interacciones, tanto para calificarlo de apología del fascismo como para alabarlo y ponerle corazones de «me gusta».

«Te fuiste hace 43 años, pero estás más presente que nunca. Tus enemigos y unos traidores a la Patria no te olvidan, ni cesan de mencionarte. Otros muchos te seguimos recordando y rezando por ti», ha escrito el hijo mayor de Carmen Martínez-Bordiú y el fallecido Alfonso de Borbón, junto a la esquela del dictador en la que se convoca a un funeral en la iglesia de San Francisco de Borja de Madrid.

Te fuiste hace #43años, pero estás más #presente que #nunca.

Tus #enemigos y unos #traidores a la #Patria no te olvidan, ni cesan de mencionarte.Otros muchos te seguimos recordando y rezando por ti. pic.twitter.com/xKFcJN4B82 — Luis Alfonso de Borbón (@LuisAlfBorbon) November 19, 2018

El mensaje, que logró varios miles de comentarios, retuits y me gusta y que se publicó también en Instagram, generó una sucesión de interacciones entre detractores y partidarios del dictador: «Lo único bueno que hizo fue morirse», «Salvó a España y salvó a la Iglesia. Con Él España llegó alto. Gracias Francisco Franco, descansa en paz», «Veo un parásito con un apellido ilustre haciendo apología del fascismo, que parece que no recuerda que de no ser por el asesino de Franco los borbones estarían mendigando en Portugal, anda y pirate a reclamar el trono de Francia» o «Algún día la historia hablará desde la imparcialidad y se sabrá todo lo bueno que hizo Franco. Actualmente es imposible decir nada bueno de él. Es pecado! Menos mal que estás tu para defender su memoria», son algunas de las respuestas que ha generado la publicación, que no fue la única de Luis Alfonso de Borbón.

El también bisnieto de Alfonso XIII continuó su homenaje en las redes con un reconocimiento expreso a la «insuperable obra» del dictador, un legado en el que no ha incluido la dictadura, la represión ni la muerte. «Pero tu insuperable obra (la ClaseMedia, la SeguridadSocial, las ViviendasProtegidas, las carreteras, las universidades, los hospitales, las industrias, los pueblos, los pantanos, los bosques …) permanecerá para siempre», enumera Luis Alfonso de Borbón junto al hastag #ElValleNoSeToca.

