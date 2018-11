Si el gas o la luz llaman a tu puerta, tú avisa a la policía

0

Redacción 13/11/2018 19:06 h

La venta directa al público puerta a puerta se ha convertido en una práctica mucho menos habitual que hace décadas y, en algunos casos, además prohibida. El Gobierno aprobó hace poco más de un mes un real decreto ley en materia energética que, entre otras medidas, prohíbe expresamente a las empresas que comercializan electricidad y gas natural que vendan sus productos mediante visitas domiciliarias, salvo que sean concertadas, por lo que esta práctica debería estar erradicada del todo. Por eso, en caso de que alguien llame a nuestra puerta identificándose como un comercial de la luz o del gas, en el mejor de los casos, estará cometiendo una ilegalidad; en el peor, quizá perpetrar de cometer un delito.

Así lo advierte la Policía Nacional, que a través de sus redes sociales alerta del riesgo de abrir a quien llame a nuestra puerta con esa frase tan habitual en otros tiempos: «Vengo a hacerle una oferta de luz y gas...». La respuesta, según el cuerpo policial, no debe ser solamente desconfiar y no abrir. Lo mejor es coger el teléfono y llamar al 091. «La ley prohíbe desde octubre la contratación de luz y gas 'puerta a puerta'. Así que si alguien acude a tu casa bajo ese pretexto y sin aviso previo DESCONFÍA porque puede ocultar una motivación delictiva. No lo dudes y llámanos en seguida 091», advierten en sus redes.

La nueva normativa aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado mes fue aprobada después de que la Comisión Nacional del los Mercados y la Competencia destacase en varios de sus informes los engaños que se han producido con las visitas domiciliarias para la comercialización de energía y llegaron incluso a pedir a las compañías que no enviasen a sus comerciales a los hogares, algo que finalmente ha tenido que prohibirse expresamente.