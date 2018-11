0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Gonzalo BAreño

MAdrid / La Voz 08/11/2018 05:00 h

«Sí. Quiero agotar la legislatura». Pedro Sánchez admite ya que tendrá que prorrogar los Presupuestos de Rajoy. Pero, con cuentas públicas o sin ellas, está dispuesto a gobernar hasta el 2020. El jefe del Ejecutivo despejó ayer la aparente discrepancia entre la ministra de Economía, Nadia Calviño, que admitió que el Gobierno trabaja ya en el escenario de la prórroga presupuestaria, y la de Hacienda, María Jesús Montero, que el pasado miércoles aseguraba que «en absoluto» se contempla esa posibilidad. Aunque ayer insistió en reclamarles «responsabilidad», Sánchez es consciente de que tras las fuertes peticiones de pena de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado para los líderes independentistas presos, ni ERC ni el PDECat van a apoyar las cuentas públicas. De hecho, lo que ayer planteó es poner en práctica la fórmula que reclaman los propios secesionistas, que consiste en aprobar mediante decreto respaldado por una mayoría del Congreso modificaciones de los Presupuestos del 2018, que serían prorrogados si el Gobierno no obtiene mayoría suficiente para sacar adelante los del 2019. «Si es en un nuevo presupuesto, perfecto; si no, a través de modificaciones presupuestarias de los que hoy tenemos», insistió en rueda de prensa en la Moncloa.

Aunque para evidenciar las contradicciones de los independentistas al no apoyar las cuentas públicas utilizó el argumento de que nada tiene que ver la situación de los presos con la subida del salario mínimo interprofesional que se contempla en los Presupuestos presentados por el Gobierno, reconoció implícitamente que ese incremento se puede adoptar por decreto, al margen de que se aprueben o no, ya que garantizó que entrará en vigor el próximo mes de enero.

Los presentará en diciembre

Pese a ser consciente de que los Presupuestos que ha pactado con Unidos Podemos, que calificó como «de sentido común», no saldrán adelante, el líder del PSOE pretende aprovechar esa circunstancia para poner en aprietos tanto a los independentistas como al PP y a Ciudadanos. «Estamos dispuestos a hablar con ellos para ver si hay elementos de mejora», señaló respecto a estos dos últimos partidos, a los que reprochó su negativa a negociar unas cuentas públicas que califican de «expansivas», cuando, en caso de que hubiera que prorrogar las del 2018, el déficit sería superior al que se plantea en el nuevo proyecto presupuestario del Gobierno. Y, en el otro frente, trató de poner en un brete a los independentistas explicando que su negativa a apoyar los Presupuestos implica renunciar a una financiación que serviría para mejorar las prestaciones sociales en Cataluña que, según afirmó, ha sido precisamente en la que más recortes se han «perpetrado» en sanidad y educación. Cuente o no con apoyos suficientes, la intención de Sánchez es presentar sus Presupuestos en diciembre para que todos los partidos se retraten en el Congreso.

El PP, sin embargo, trata de aprovechar la precariedad parlamentaria de Sánchez. El líder popular, Pablo Casado, le exigió que convoque elecciones «de inmediato» si no logra aprobar unos Presupuestos que «han descarrilado». «Espero que el Gobierno haga lo que pedía en su día Pedro Sánchez a Rajoy», dijo, en referencia a la petición de convocar elecciones o someterse a una cuestión de confianza que hizo el líder socialista al anterior presidente del Gobierno si no conseguía aprobar las cuentas públicas. La presión del PP se suma a la de Podemos, que ya le han advertido de que sin Presupuestos lo mejor sería convocar elecciones.

El Gobierno retrasa de nuevo la fecha de exhumación de Franco y la fija para enero del 2019

El Gobierno vuelve a retrasar la fecha prevista para la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. «Más allá de lo que dure el procedimiento administrativo, que no sé si será en diciembre o en enero, lo que es evidente es que se va a proceder a la exhumación del dictador», indicó ayer el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que primero anunció que se procedería al traslado antes del verano y poco después fijó el plazo para antes de fin de año. «Se va a producir la exhumación del dictador. En el 2019, por fin, después de 41 años, no va a haber ningún mausoleo en nuestro país que homenajee a ningún dictador», señaló, dando así por hecho que será en el próximo año cuando se traslade del cadáver de Franco a un lugar todavía sin determinar, ya que el Ejecutivo pretende impedir que sea inhumado en una cripta de la catedral madrileña de la Almudena, como desea su familia. Sánchez afirmó que el proceso administrativo tiene que ser «lo más garantista posible», lo que podría retrasar la fecha. De esa dilación, a su juicio, no solo son responsables los familiares, sino también las «trabas y obstáculos parlamentarios que las derechas del PP y Ciudadanos nos tienen acostumbrados en el Congreso». Hoy, el Consejo de Ministros acordará «uno de los últimos pasos» del acto administrativo y, según Sánchez, a continuación la cuestión «va a estar en manos» de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Posteriormente, la familia Franco podrá presentar de nuevo alegaciones.