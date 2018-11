PP y C's imponen entre críticas una investigación sobre la tesis del presidente

0

La Voz de Galicia R. C.

Madrid / colpisa 08/11/2018 05:00 h

El PP y Ciudadanos aprobaron ayer la creación en el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta, de una comisión de investigación sobre la tesis doctoral del presidente Pedro Sánchez. El nacimiento de este órgano provocó las airadas críticas del resto de los grupos parlamentarios, que vieron en la iniciativa un uso partidista de la Cámara Alta, argumento que ya utilizaron cuando el PP, entonces solo, creó la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos como respuesta a la abierta en el Congreso para indagar sobre la supuesta caja B de los populares.

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, culpó al propio Sánchez de haber provocado la apertura de esta comisión, después de que el presidente «mintiera» al haberse comprometido en un primer momento a comparecer en el pleno del Senado para dar explicaciones sobre su trabajo académico y luego retractarse de sus palabras. Además, fue un paso más allá y advirtió que en el supuesto de que el presidente se negara a comparecer en la comisión, tendría «repercusiones penales», ya que cualquier convocado por una comisión de investigación está obligado a comparecer.

El senador de Ciudadanos Francisco Javier Alegre justificó el apoyo de su partido a la comisión porque, dijo, «hay dudas razonables» de que el «doctor Sánchez» haya podido plagiar su tesis doctoral o de que una «tercera persona» le haya ayudado a redactarla.

El PSOE denunció que esta comisión no es más que una rabieta del PP por su «frustración tras haber perdido el poder» con la moción de censura. Además, acusó a los populares de intentar convertir el Senado en su «chiringuito particular» para hacer oposición al Gobierno con acciones que no les corresponden a la Cámara Alta. Un argumento en el que coincidieron el resto de los grupos de la oposición, que acusaron a los populares de intentar convertir el Senado en un lodazal por interés puramente partidario.

La socialista Carmen Iglesias insistió en que la creación de la comisión de investigación «no tiene ni pies ni cabeza», y que con ella lo único que pretenden el PP es llevar al presidente «para humillarlo». Y se preguntó qué va a investigar la comisión cuando la Fiscalía ya ha dicho que no aprecia responsabilidad penal alguna y la Universidad no ha visto ninguna irregularidad académica.

Jokin Bildarratz, del PNV, argumentó, en esta misma línea, que el Senado no es competente en este asunto. «No nos convirtamos en jueces de lo que no podemos juzgar», precisó el senador del PDECat Josep Lluís Cleries. Y también el senador de Coalición Canaria Pablo Rodríguez Cejas dijo que no hay nada que investigar porque «para eso ya están la universidad y los tribunales».