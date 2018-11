Sánchez anuncia un cambio en la ley para que sea la banca la que asuma el impuesto de las hipotecas

Para los bolsillos gallegos, con una retroactividad de 4 años, habría supuesto 100 millones

Posiblemente no haya un solo ciudadano hipotecado que durante estos últimos días no haya hecho cuentas sobre el importe que pagó en su momento en el impuesto de actos jurídicos documentados al firmar su crédito para saber cuánto dinero podría recuperar si el Supremo avalaba su última postura. No ha sido así. Aunque el millón de hogares hipotecados desde el 2014 ya casi contaban con recuperar los 5.000 millones de euros abonados en el tributo a sus Haciendas territoriales. En el caso de los bolsillos gallegos, habría supuesto una inyección de 100 millones.

