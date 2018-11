Errejón dice que gracias a Maduro «la gente hace tres comidas al día»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia G. B.

MAdrid / La Voz 07/11/2018 05:00 h

El candidato de Unidos Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, defiende fervientemente al régimen de Nicolás Maduro porque «el proceso político en Venezuela ha conseguido inmensos avances en una transformación de sentido socialista, inequívocamente democrática, donde se respetan los derechos y libertades de la oposición». En una entrevista en el semanario chileno The Clinic, cuando el entrevistador cuestiona esa visión tan positiva del régimen de Maduro y le advierte de los «retrocesos» que se han producido en Venezuela, Errejón insiste en que se han producido «importantísimos avances» y que gracias a ello «la gente hace tres comidas al día». Tampoco comparte el candidato de Unidos Podemos las denuncias internacionales sobre la situación sanitaria de la población del país iberoamericano. Al recordarle que la población «ha bajado alrededor de 10 kilos de promedio en los últimos años», Errejón se limita a contestar: «Yo ese dato no lo tengo». «Se han hecho drásticos avances, por ejemplo, en conseguir que la gente tenga acceso a la salud pública, que tenga acceso a la educación…», insiste. Y, cuando se la explica que la gente de Venezuela emigra a Colombia y a otros países vecinos para tratar a sus parientes enfermos, el candidato de Unidos Podemos vuelve a defender las virtudes del régimen chavista y asegura que él conoce «centros de salud gratuitos donde le hacen radiografías gratuitas a gente que antes no lo podía pagar». Niega también que no haya medicinas y denuncia que lo que existe es un «tráfico» de medicamentos «que están subvencionados en Venezuela» y que «se venden más caros en Colombia».