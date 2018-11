Unos padres dejan solo a su bebé de un año en el aparcamiento de un centro comercial

Su conocimiento y experiencia abren mucha luz sobre el comportamiento de nuestro cerebro en sucesos como el reciente en que un niño murió en el interior de un vehículo por el descuido de su padre. «No hace falta estar enfermo o sufrir patología, es un desvío de la capacidad de atención por exceso de tareas», explica el psiquiatra

José Ramón Silveira (A Coruña, 1971) es médico especialista de la unidad de hospitalización de psiquiatría del Chuac. Su experiencia y conocimiento abre mucha luz sobre el comportamiento de nuestro cerebro en casos como el del padre que dejó abandonado a su bebé en el coche. Un suceso que no es aislado, que se ha repetido, y que sigue provocando extrañeza por esa falta de atención hacia un hijo.

-¿Es posible que cualquiera de nosotros nos dejemos a un bebé olvidado en el coche?

-Sería posible, sí. No hace falta estar enfermo para que te pase eso, no obedece a ninguna enfermedad o patología especial psiquiátrica. En ese sentido, sí nos podría pasar a cualquiera. No conozco bien el caso concreto del suceso, pero sí es posible que nos pase a cualquiera algo parecido. Lo que es más raro es que se prolongue durante tanto tiempo el abandono. Despistes de estos son frecuentes, sobre todo cuando tenemos algo más de estrés. No hace falta estar enfermo, ni tener depresión ni ansiedad...

Seguir leyendo