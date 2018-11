Tablas en el Supremo: empate entre magistrados sobre quién debe pagar el impuesto a las hipotecas

Tras ocho horas de deliberaciones, el pleno del tribunal, muy dividido sobre si confirmar su propio cambio de criterio sobre el impuesto hipotecario, no llega a un acuerdo y hoy vuelve a reunirse

La solución al embrollo sobre el impuesto que grava las hipotecas se resiste. Los magistrados que integran el pleno de la Sala Tercera del Supremo (la de lo Contencioso-Administrativo) no llegaron a un acuerdo sobre si confirmar o no el cambio de criterio que introdujeron las tres últimas sentencias del alto tribunal sobre quién debe pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD), que hasta el momento abonaban a la Hacienda autonómica quienes se hipotecaban. A partir de ahora podría ser el banco quien tenga que asumir dicho gravamen, y por ello el sector financiero y los potenciales clientes beneficiados contenían hace unas horas el aliento esperando un pronunciamiento que pusiera fin a la incertidumbre, pero que no llegó. Después de ocho horas de reunión, el pleno de la sala se limitó a anunciar que reanudaría el trabajo hoy. La reunión ha arrancado a las diez de esta mañana para intentar resolver un problema creado por ese mismo tribunal, que mina su credibilidad y que mantiene a la expectativa a consumidores, banca, Gobierno y haciendas autonómicas, que son las que cobran.

