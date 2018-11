Iglesias ve más cerca ir a las urnas tras el escrito de la Fiscalía sobre el «procés»

0

La Voz de Galicia

REDACCIÓN / LA VOZ 05/11/2018 05:00 h

El principal apoyo del actual Ejecutivo socialista para que se pueda agotar la legislatura, algo que parece haberse convertido en un objetivo irrenunciable para Pedro Sánchez, ya no ve tan claro que eso sea posible. En una entrevista concedida en La Vanguardia, Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, advierte que ve «más cerca» la posibilidad de que haya un adelanto de las elecciones generales al 2019 después las acusaciones planteadas por la Fiscalía en el caso del procés. Un escrito por el que los partidos independentistas rechazan apoyar la aprobación de los Presupuestos, según Iglesias.

El líder de Podemos explica en el diario catalán que, aunque hay que respetar la autonomía «indudable» de la Fiscalía, esto no quiere decir que no haya un «posicionamiento político» que inspire las decisiones. «Que nadie olvide la inyección de vitamina reaccionaria que para muchos poderes del Estado supuso el discurso del rey del 3 de octubre», sostuvo Iglesias, quien vincula a ese momento un efecto político que no se ha podido controlar.

En línea con lo expresado ya en anteriores ocasiones, el secretario general de Podemos vuelve a advertir del riesgo que conlleva judicializar un conflicto que solo tiene una salida política. Y en este sentido alerta del riesgo que supone para la estabilidad el discurso que abanderan algunos partidos. Según Iglesias, la alternativa no puede ser que la «extrema derecha» se apodere del Estado.

Las amenazas

«Un PP y un Ciudadanos compitiendo con Vox no tendrían problema en convertir nuestro Estado en algo equivalente a Turquía», asegura el líder de Podemos en la entrevista. A su entender, lo que está sucediendo en Cataluña es «muy grave» porque lo que está en juego, más que el destino de la legislatura, es «la dirección histórica» de España.

El exvicepresidente de la Generalitat y presidente de ERC, Oriol Junqueras, también se ha manifestado. En una entrevista publicada por el diario Ara y recogida por Europa Press, el líder independentista, actualmente encarcelado, advierte que «el juicio y la sentencia pesarán como una losa en la historia de España».

A su entender, cuando se mire con perspectiva se verá que fue un error actuar por la vía penal en lugar de por la política. Junqueras reconoce que está de acuerdo en que se desvincule la situación de los presos soberanistas del debate sobre los Presupuestos. «Creo que nadie entendería que el hecho de continuar en la cárcel dependa de votar unos Presupuestos», argumenta Junqueras.

Petición desproporcionada

El también candidato de ERC a las elecciones europeas va más allá y propone convertir el juicio «en una palanca, en el elemento didáctico por excelencia», y pronostica incluso que tienen tanta razón que ganarán. «Cualquier sentencia que no sea absolución será una sentencia injusta. Necesitamos una alternativa a esta realidad que nos imponen», apunta Junqueras, que también califica de desproporción absoluta la petición de penas de la Fiscalía.