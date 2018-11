Cospedal encargó a Villarejo espiar al hermano de Rubalcaba: «Es un punto débil que podéis utilizar»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 05/11/2018 08:06 h

María Dolores de Cospedal no solo encargó a Villarejo un informe sobre Javier Arenas pagado por el PP. La nueva entrega de las grabaciones mantenidas en Génova por la exsecretaria general del PP y el principal investigado en la operación Tándem, y difundidas por el portal moncloa.com, aclaran que Cospedal también encargó al excomisario que espiara al hermano del Alfredo Pérez Rubalcaba durante la etapa en la que era ministro del Interior. Villarejo le explicó a la entonces número dos del PP que Alejandro Pérez Rubalcaba «es el punto débil que podéis utilizar» contra el ministro.

Según los audios filtrados, el día antes de la reunión con Cospedal, Villarejo habría explicado al marido de la popular, al empresario Ignacio López del Hierro, que el hermano de Rubalcaba mantenía una relación sentimental con la propietaria de la agencia de detectives Método 3. Según el portal moncloa.com, este fue lo que explicó Villarejo al marido de Cospedal: «Resulta que hay una pava que tiene una agencia de detectives que se llama Método 3, empresa de detectives de Barcelona que ya ha investigado cosas del Canal y tal y cual contra la ‘Espe’ (Esperanza Aguirre) y compañía. Entonces con… está todos los días en Pigmalión (…) con la dueña de esta agencia de detectives, que es una argentina… o como se llame (la elipa?) o no sé qué y tal. Y claro, le utilizan como si fuera un Juan Guerra de la vida. ¿Sabes? ‘Oye que estoy en… me contratas o no sé qué’. O sea como en su día Juan Guerra hablaba de su hermano, pero este igual habla del Alfredo. Y está tremendamente preocupado con este tema. Le acojona. Y claro… (…) está muy bien, porque…»

Ya en la reunión de Génova, y tras insistir en la misma idea ante Cospedal, el agente encubierto incide en que la persona con la que relaciona a Alejandro Rubalcaba utilizaría su amistad para conseguir adjudicaciones. «Si no me dais el contrato o no sé qué, se lo digo al hermano de Rubalcaba (...); o sea, la leche; están todas las noches en el Pigmalión, que es un sitio de putas muy afamado», precisa Villarejo.

Dos meses después de la cita en la sede del PP, López del Hierro y Villarejo vuelven a hablar y es cuando el primero encarga al excomisario investigar la fundación a la que está vinculado Javier Arenas y la supuesta relación del hermano de Rubalcaba.