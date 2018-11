El Gobierno fía los Presupuestos a que se enfríe el malestar de los secesionistas

0

La Voz de Galicia Paula de las heras

Madrid / Colpisa 04/11/2018 05:00 h

Ni el PSOE ni Podemos se resignan a dar por finiquitada la legislatura pese a lo contundente de la reacción del PDECat y Esquerra a los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado en el juicio por el desafío secesionista. Las fuerzas independentistas dejaron claro el viernes que ya no darán bajo ningún concepto su apoyo a los Presupuestos, de los que en buena medida depende la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, tanto los socialistas como sus principales socios parlamentarios se empeñaron ayer en seguir llamando a su puerta y en reclamarles que reconsideren su posición.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, argumentó que es un «error» condicionar la negociación de las cuentas públicas a un juicio que ni siquiera se ha celebrado y defendió la estrategia del Ejecutivo en Cataluña. «Está intentando lo más difícil del mundo, que es solucionar un problema que está envenenado por el paso del tiempo», adujo. «Las píldoras antiinflamatorias del doctor Pedro Sánchez están funcionando», insistió.

El partido gubernamental se aferra como un clavo ardiendo a que la Generalitat no ha dado por rotos los puentes de diálogo. La número dos del partido, Adriana Lastra, dio por hecho así, en un acto junto a Iceta, que al margen de las dificultades habrá finalmente cuentas públicas. Lo cierto es que la fórmula con la que el Gobierno pretendía lanzar un guiño al secesionismo ha fracasado. Sánchez quiso hacer evidente su discrepancia con la acusación de rebelión que mantiene la Fiscalía y llevó a la Abogacía del Estado a acusar solo de sedición y malversación y a solicitar penas más moderadas. Si la Fiscalía pide 25 años de prisión e inhabilitación para el exvicepresidente del Gobierno catalán y líder de Esquerra, Oriol Junqueras, los servicios jurídicos del Estado reclaman 12. Pero los partidos independentistas lo siguen viendo inaceptable.

«Necesitamos un pacto»

El líder de los socialistas catalanes se defendió de sus críticas al tiempo que trató de replicar a los principales partidos de la oposición, que acusan a Sánchez de estar dispuesto a cruzar todas las líneas rojas para mantenerse en el poder. «Es tan ridículo pensar que aquí no se cometió ningún delito como pensar que se va a solucionar con muchos años de prisión», argumentó. Y, dicho esto, llamó a la reconciliación. «Necesitamos un pacto, pero no para romper [con España]», dijo.

En el Ejecutivo siguen confiando en que los ánimos puedan enfriarse y recuerdan que los Presupuestos -que contemplan unos 2.200 millones de euros más para Cataluña- no llegarán al Congreso hasta principios de diciembre y no terminarán su tramitación hasta marzo. Fuentes de Esquerra en la Cámara Baja advierten, sin embargo, que no habrá cambio de postura. «La decisión está tomada -dicen-. Ya hemos celebrado asambleas. Creo que no son conscientes de que aquí no estamos gestionando política, sino sentimientos. Mientras tengamos gente en la cárcel no hay nada que hacer».

Como el PSOE, el líder de Podemos hizo oídos sordos a la negativa del secesionismo a participar de un acuerdo presupuestario y, aunque admitió que el entendimiento está «más lejos» que hace tres días, se mostró empático y pidió a los secesionistas que también lo sean. «¿Por qué tiene que pagar el autoritarismo del anterior Gobierno y la falta de audacia del actual Ejecutivo la gente trabajadora?», esgrimió distanciándose de la estrategia de Sánchez.

En un acto de su partido en la localidad madrileña de Alcorcón para calentar motores de cara a las elecciones municipales, el secretario general de Podemos llegó a comparar las penas solicitadas con las condenas a nueve años de cárcel que se impusieron a los integrantes de la Manada. «Es una vergüenza», sostuvo. Pero insistió en reclamar unidad de acción a los socios de la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy y aupó a Sánchez. «No nos jugamos solo los Presupuestos -alegó-, sino que los próximos años en España haya entendimiento entre progresistas para lograr avances o que, por el contrario, lleguen los alumnos de Bolsonaro».

A pesar de lo complicado de la situación, nadie en el Gobierno contempla, de momento, la convocatoria inminente de elecciones. Entre los socialistas se ha instalado ya la idea de que, incluso sin Presupuestos, Sánchez está abocado a aguantar al menos hasta el próximo otoño. El cálculo es puramente estratégico. Ir a las urnas en marzo sería, dicen, contraproducente porque nadie querría pactar la investidura con las autonómicas, municipales y europeas de mayo a las puertas. Y aprovechar esos otros comicios para hacer un superdomingo electoral, alegan, es técnicamente complicado.

Vox pide que Rajoy y numerosos dirigentes políticos declaren en el juicio como testigos

Vox, que ejerce la acusación popular en la causa por el desafío secesionista, plantea en su escrito de acusación que declaren como testigos en el juicio que comenzará el próximo año el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro o el exlíder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, entre otros dirigentes políticos. Incluyen a miembros del actual Gobierno catalán, al presidente del Parlamento autonómico y a responsables del resto de los partidos de Cataluña.

Así lo propone la formación que lidera Santiago Abascal en su escrito de acusación, que consta de 60 páginas y en el que solicita penas de entre 12 y 74 años de prisión para los exdirigentes catalanes procesados en el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

La petición de penas más elevadas, de 74 años de prisión, es para Oriol Junqueras y los responsables del desafío secesionista, a los que atribuye dos delitos de rebelión, según informa Europa Press.

En su escrito, asegura que los procesados utilizaron la «violenta movilización ciudadana» como «mecanismo sofisticado y novedoso de subversión del orden constitucional». Justifica la acusación de rebelión con el argumento de que para incurrir en ella «basta con alzarse, violenta y públicamente», para lograr «la separación de una parte del territorio del resto de España, sin necesidad del empleo de armas».