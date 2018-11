El Gobierno impedirá que Franco vaya a un lugar donde sea enaltecido

0

La Voz de Galicia ander azpiroz

madrid / colpisa 03/11/2018 05:00 h

Francisco Franco saldrá del Valle de los Caídos y sus restos no serán sepultados en ningún lugar público de la Almudena. El Gobierno dejó claro ayer que no se plegará ante los nietos del dictador y que usará todos los medios a su alcance para cumplir con el compromiso que Pedro Sánchez adquirió el pasado junio. La vicepresidenta no descartó incluso una reforma de la ley de memoria histórica para impedir que su destino sea la tumba que la familia posee en la cripta de la catedral madrileña.

Precisamente, dar una respuesta legislativa a la oposición de los Franco o de la Iglesia fue una de las exigencias que plantearon el miércoles Podemos e Izquierda Unida. «Si no se llega a un acuerdo con la Iglesia porque la Iglesia no tiene problema en tener en la Almudena los restos del dictador, habrá que hacer lo que sea necesario para que eso no se pueda consentir», defendió Pablo Iglesias el miércoles. Los restos «deben estar en un lugar privado, decoroso, en el que no sean enaltecidos», señaló Carmen Calvo antes de advertir que los descendientes del dictador no se van a imponer a la mayoría del Congreso que votó a favor de la exhumación ni a la «voluntad» de los ciudadanos.

La número dos del Ejecutivo, que insistió en pedir responsabilidad para alcanzar un acuerdo, abrió la posibilidad de que el enterramiento se produzca en la Almudena, siempre y cuando sea en un lugar privado donde no se pueda producir el enaltecimiento por parte de los nostálgicos del régimen. Calvo solicitó colaboración a la Iglesia para que la ubicación de la nueva tumba cumpla con la legalidad y se encuentre en un lugar que evite problemas de orden público.

Pese a los obstáculos que está encontrando a su paso, el Gobierno sigue adelante con sus planes, aunque estos se hayan demorado mucho más de lo inicialmente previsto y deseado. Calvo adelantó que en el Consejo de Ministros del próximo jueves se dará «el último paso administrativo» para «acabar con una tumba de Estado». «Los restos de Franco salen del Valle de los Caídos», zanjó. La gran incógnita que se mantiene es adónde serán llevados y por quién.

El Ejecutivo rechaza el recurso de los benedictinos contra la exhumación

La vicepresidenta, Carmen Calvo, anunció que el Gobierno rechazó un recurso contra la exhumación presentado por los benedictinos encargados de custodiar la basílica del Valle de los Caídos. Este intento ponía de manifiesto la tensión con la Iglesia, que se ha visto atrapada entre los deseos del Gobierno y la oposición frontal de los nietos de Franco. La única solución, sostienen las autoridades eclesiásticas, es un acuerdo entre las partes.

El Consejo de Ministros también decidió ayer desestimar el incidente de recusación presentado por María del Mar Martínez Bordiú Franco, nieta del dictador, contra la instructora del proceso. La familia de Franco solicitó la recusación de la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre Sancho, por concurrir en ella una evidente causa de abstención en el procedimiento iniciado «al ser evidente por su trayectoria política su falta de parcialidad», según el escrito que presentaron.