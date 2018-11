Ciudadanos lleva una proposición al Congreso para que se prohíban los indultos

0

La Voz de Galicia a. a. c. c.

mADRID / COLPISA 03/11/2018 05:00 h

Ciudadanos mueve ficha ante las resistencia de Pedro Sánchez para comprometerse a no indultar a los líderes independentistas. El partido que lidera Albert Rivera registró ayer una proposición no de ley en el Congreso en la que pide que se inste al Gobierno a no conceder medida de gracia o privilegio alguno. En su escrito, la formación liberal recuerda que el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, o la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, se han manifestado a favor de los indultos cuando ni si quiera se ha abierto juicio oral. También que, aunque la Constitución subraya que «las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social», los procesados «no han mostrado ningún tipo de arrepentimiento por los delitos de los que se los acusa, ni que lo vayan a hacer en el futuro en caso de condena». «Más bien al contrario -continúa-, aseguran que no piensan asumir ninguna responsabilidad ni culpabilidad y que lo volverían a hacer». Esta iniciativa tiene nulas posibilidades de salir adelante, ya que al no por descontado de las fuerzas independentistas se sumarán los de PSOE, Unidos Podemos y PNV. Inés Arrimadas acusó al presidente del Gobierno de estar dispuesto a hacer cualquier cosa por seguir «un cuartito de hora más en la Moncloa», lo que podría incluir la aprobación de los indultos.

Sánchez, cómplice

Pablo Casado también cargó con dureza contra el jefe del Ejecutivo, al que acusó de «pisotear el Código Penal, la separación de poderes y la dignidad de la democracia». «No vamos a tolerar que se ponga en jaque la estabilidad política dando cancha a los golpistas», aseguró en un acto electoral en Málaga, en el que insistió en que los independentistas se encuentran «con la inacción o complicidad del Gobierno de España, que no solo no hace nada, sino que encima entorpece la labor de la Abogacía del Estado». Casado no solo llegó a acusar a Sánchez de ser cómplice de los delitos que se atribuyen a los independentistas, sino que incluyó a Susana Díaz y dijo que votarla a ella servirá para mantener las cesiones a los independentistas.