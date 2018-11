¿Cómo pudo llegar Villarejo a los más altos despachos?

Elude cuestionar a la ex secretaria general, pero el PP está a la espera de que renuncie

«Mi único compromiso es con los afiliados que me eligieron por primera vez por un proceso abierto de primarias». El líder del PP, Pablo Casado, rompió este jueves su silencio en torno a la difusión de las conversaciones mantenidas en el 2009 en la sede de Génova entre la ex secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y el excomisario José Villarejo. Y lo hizo manteniendo un delicado equilibrio entre una tibia defensa de la ex número dos del PP, que según dijo no ha mentido en torno a su relación con el expolicía ahora encarcelado, a diferencia de otros, y un prudente distanciamiento para evitar quedar atrapado en caso de más revelaciones. «Mi compromiso es de ejemplaridad, transparencia y rendición de cuentas, y cualquier conducta que se aparte de esos tres preceptos contará con mi rechazo», advirtió, dejando a Cospedal al borde la de la renuncia.

