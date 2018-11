Un calendario con juicio en enero y sentencia en junio

0

La Voz de Galicia

Redacción 02/11/2018

El seguimiento judicial del «procés» encara su recta final que tendrá sus dos hitos en enero, con el inicio del juicio oral, y en junio con la publicación de la sentencia, que determinará las penas de los implicados.

-2 de noviembre. La Fiscalía y la Abogacía han entregado sus escritos de conclusiones provisionales ante la sala que enjuiciará los hechos en el Supremo: incluyen las calificaciones de los delitos, las peticiones de pena y las peticiones de prueba para el juicio.

-5 de noviembre. Vox, que ejerce la acusación popular, hará entrega de su escrito de acusación en el tribunal.

-Mediados de noviembre. Antes de presentar sus escritos de calificaciones, las defensas plantearán los denominados artículos de previo pronunciamiento (equivalentes a las cuestiones previas) en los que previsiblemente volverán a proponer que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el encargado de enjuiciar los hechos y no el Supremo.

-Mediados de diciembre. Vista para debatir los artículos de previo pronunciamiento. Un día después el Supremo dictará auto resolviendo sobre las cuestiones propuestas al día siguiente a la celebración de la vista.

-Mediados de enero: Inicio del juicio oral, que se prolongará entre dos y tres meses dependiendo de cómo se organicen las sesiones que está previsto que sean de lunes a jueves, mañana y tarde.

-Finales de marzo. Llectura y presentación de las conclusiones finales en la vista oral. Turno de última palabra de los acusados. Fin del juicio.

-Junio. Sentencia. El tribunal no quiere que sus decisiones puedan interferir en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, por lo que la sentencia se haría pública tras la celebración de los comicios, previsiblemente en el mes de junio. Una vez conocida la sentencia del Supremo, la Audiencia Nacional procederá a celebrar el juicio contra la cúpula policial del «procés» si bien se desconoce si será antes o después del verano, pues al no ser causa con preso no reviste urgencia.